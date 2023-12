INE ordena a revista retirar ejemplar que agredía a Claudia Sheinbaum

Mediante un comunicado, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), anunció la resolución respecto a la denuncia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en contra de María Beatriz Pagés, así como a los responsables de la edición impresa, publicación y distribución del ejemplar número 3678, la cual exhibe a la imagen de la silueta, presuntamente, de Claudia Sheinbaum (precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, con una cinta roja rodeada de la esvástica nazi.

El INE emitió una medida cautelar contra la edición impresa de la revista por atribuirse a una opción política, símbolos que fomentan el discurso de odio, incitan a la discriminación o a la violencia, lo que no está amparado bajo la libertad periodística y pudieran transgredir los derechos político-electorales del partido MORENA y su precandidata única, Claudia Sheinbaum.

Por tal motivo, el instituto emitió una orden a la revista que un plazo no mayor a 24 horas realice las acciones, trámites y gestiones necesarias para suspender la reproducción, circulación, distribución, venta y promoción del ejemplar número 3678, así como eliminar la nota editorial de su portal de Internet o de cualquier otra ubicación en que se haya difundido dicho contenido.

Respaldan a Claudia Sheinbaum

Tras darse a conocer la portada de la revista Siempre, diversas personas del ámbito político, tanto de Morena como de otros partidos, mostraron su indignación por el uso de uno de los símbolos nazis más conocido dentro de una publicación relacionada a Claudia Sheinbaum e incluso llevaron su queja ante el INE.

"No sólo han buscado descalificar, deslegitimar, sino acaban de llegar al extremo, un pasquín", expresó Gerardo Fernández Noroña, vocero de la precampaña de la ex mandataria capitalina (diciembre 2018 a junio 2023). Asimismo, diversos medios consideraron que no solo era ofensivo para la candidata de Morena, sino también para las víctimas del fascismo.

Claudia Sheinbaum calificó como una cosa de mal gusto la portada lanzada por revista. Foto: Archivo.

Por su parte, Claudia Sheinbaum señaló que esta portada era una infamia y agradeció los desplegados en dos periódicos nacionales condenando las acciones del medio responsable. Además, recordó que la derecha recalcitrante uso la discriminación y el odio para descreditarla.