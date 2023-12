Adrián Rubalcava deja la alianza "Va por la CDMX" y renuncia al PRI

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, informó que de manera formal presenta su renuncia al PRI y con ello deja definitivamente a la alianza Va por la CDMX.

En conferencia de prensa, el líder local señaló que con él se van 30 consejeros del PRI y más de 10 mil militantes, además de que en las próxima semanas 20 mil personas más dejarán las filas priistas.

Podría buscar una área de oportunidad con Morena.

Analiza si se sumará al equipo de Claudia Sheinbaum

Asimismo, dijo que él y su equipo están considerando la posibilidad de acompañar a la precandidata a la presidencia de Morena, Claudia Sheinbaum.

“No es una decisión tomada a la ligera. Sé que hoy los bots de los partidos políticos de la alianza me atacarán y me pondrán un sin fin de acusaciones. No se preocupen no abriré mis redes sociales, gasten en bots. No me inquieta”, apuntó.

¿Quién es Adrián Rubalcava, alcald de Cuajimalpa que renunció al PRI?

El alcalde de Cuajimalpa es uno de los políticos con más presencia en la Ciudad de México, hasta hace unos meses era uno de los perfiles más competitivos para la oposición en la búsqueda de la jefatura de Gobierno. El político mostró recelo hacia el proceso interno de la coalición PRI, PAN y PRD cuando estos dieron por ganador de la contienda interna a Santiago Taboada, exlíder local de Benito Juárez.

De acuerdo con el ahora expriista, la relación que guarda con el panista es buena; sin embargo, se opuso a la manera en la que no se cumplió con las reglas establecidas por Va por la CDMX para nombrar a su abanderado, ya que no hubo encuestas ni foros abiertos ante la ciudadanía paara elegir al mejor perfil.

Según con la encuesta de Poligrama en conjunto con Heraldo Media Group que se hizo sobre los mejores aspirantes a la CDMX por cada partido, Rubalcava se encontraba entre los priistas más aceptados por la ciudadanía.