Renán Barrera agradece a Mérida por dejarlo servir a sus ciudadanos y ciudadanas

Este domingo, Renán Barrera Concha solicitó licencia como alcalde de Mérida para dedicarse a la precampaña del PAN rumbo a la gubernatura de Yucatán. Ante cientos de simpatizantes que acudieron a despedirlo en el Palacio Municipal, declaró que cuenta con la experiencia y resultados comprobados para enfrentar la elección del 2024 y de esta manera evitar que venga otro partido político a descomponer y destruir a la entidad.

En la sesión de Cabildo, las regidoras y los regidores de todos las fuerzas políticas aprobaron por unanimidad que se separe de su cargo y le desearon éxito en su nueva aspiración política. Los panistas aprovecharon el momento para destacar los programas y obras que echó a andar durante sus tres administraciones como alcalde.

Al emitir su mensaje final en el Salón de Cabildo “Rosa Torre González”, Barrera Concha señaló que su ciclo al frente de la alcaldía tras ocho años ha concluido y que consiguió que hoy Mérida sea la mejor ciudad del país para vivir. En ese sentido, recalcó que solicita separarse del cargo para asumir una encomienda histórica en beneficio de las y los yucatecos

“Recuerdo bien cuando llegué por primera vez como alcalde a este espacio lleno de historia. Estábamos preparados para el reto, sin embargo no alcanzaba a dimensionar la tarea que tenía por delante. Mi principal prioridad era administrar bien las cosas, que el gobierno funcionara y funcionara bien. Pero esta capital me cambió por completo. Durante estos años comprendí que la ciudad dialoga permanentemente, que nos indica dónde debemos poner mayor atención para disminuir las brechas de desigualdad todavía existentes. Mérida nos ha enseñado que gobernar no es sólo administrar desde la silla del gobierno, gobernar significa transformar desde el territorio, desde la comunidad. Gobernar significa trabajar todos los días para evitar el dolor humano evitable”, sostuvo

El panista declaró con la voz entrecortada que construyeron la mejor Mérida de la historia, pero la tarea no está terminada, por lo que hay que acelerar el paso para seguir cumpliendo con los yucatecos.

“Que nadie se quede fuera y que nadie se quede atrás. Mérida y Yucatán deben entrar de lleno a una nueva etapa. Una nueva etapa que implique ser todavía más sensibles ante la injusticia y la indiferencia. Quienes tenemos el privilegio de servir a la ciudadanía debemos mantener el foco en lo que está pendiente, en aquello que escapa a nuestra vista y que necesita de nuestra atención. Debemos continuar trabajando para que el crecimiento de Mérida y de todo Yucatán llegue a los bolsillos de todas las familias del Estado”, abundó.

Tras su intervención, Renán Barrera se despidió uno por uno de los regidores y de los colaboradores del Ayuntamiento que lo acompañaron en su último día como alcalde, mientras que afuera del Palacio Municipal lo esperaban cientos de personas que gritaban “gobernador, gobernador”.

Desde el balcón de dicho inmueble, saludó a sus simpatizantes y posteriormente bajó por las escaleras acompañado de su esposa Diana Castillo Laviada y sus hijos Renán y Daniela. Fue entonces que caminó hasta la Plaza Grande del Centro Histórico mientras se tomaba fotografías con la gente y agradeció uno por uno a los asistentes que ondeaban banderas del PAN y de Yucatán. Ahí se subió a una tarima para dar otro mensaje, esta vez político, a pocos metros del Palacio de Gobierno del Estado.

“No dejo la responsabilidad de ser alcalde a la deriva, hoy la responsabilidad es para un bien mayor, de poder entregar todos mis conocimientos y capacidades a este gran desafío, que es cuidar a Yucatán, lo que significa que trabajaremos y caminaremos mucho, como lo hemos hecho durante muchos años, para salir adelante a defender nuestras causas”, expresó. Indicó que está decidido, desde el primer momento que el PAN le aceptó su precandidatura, para recorrer todos los municipios del estado y convertirse en el próximo candidato y el próximo gobernador de Yucatán.

“A los meridanos les digo tres veces gracias, por la confianza de haberme dado el honroso cargo de ser presidente municipal; y a los yucatecos les digo que no descansaré un solo día para que ese bienestar y ese trabajo que hemos demostrado en Mérida llegue a todos los rincones de Yucatán”, añadió.

Barrera Concha aseguró que tiene la experiencia y los resultados comprobados para enfrentar la elección, porque no hay lugar para las improvisaciones “ni para descomponer un estado, como sucede en el resto del país en donde gobierna otro partido que dice ser de la transformación, pero que realmente es de la destrucción”.

Sostuvo que la transformación está en cada una de las personas y no es dueño de ninguno de esos ideales que proclaman aquellos que sólo saben dividir, polarizar y destruir.

“La principal responsabilidad de todo gobernante debe de ser generar armonía en el pueblo al que gobierna; no el encono, no la violencia, no la destrucción. Por eso en Yucatán vamos a demostrar que sabemos construir, porque seguro vamos conseguir la gubernatura y están ante el próximo gobernador de Yucatán”, exclamó ante sus seguidores y funcionarios panistas.

Para finalizar su evento, en este arranque de precampañas en la entidad, tomó una bandera yucateca para ondearla y sostuvo que los mejores seis años para Yucatán están por venir.

Cabe mencionar que el secretario de la Comuna, Alejandro Ruz Castro, fue designado como alcalde interino –por segunda ocasión, pues también lo fue en el 2021 durante unos meses- y el exsecretario de Participación Ciudadana, Julio Sauma Castillo, ocupó el lugar que dejó Barrera en el Cabildo, ya que es su suplente.