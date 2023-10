Xóchitl Gálvez: "Estamos en estado de guerra para rescatar a México"

La responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez llamó a trabajar cuadra por cuadra, en unidad, ser humildes y cerrar filas con el PRI, PRD y la sociedad civil para poder rescatar al país en el 2024. En su participación en el Consejo Nacional del PAN, la senadora demandó a los consejeros dejar las formas de otros tiempos y que no se queden esperando a que los inviten a participar en las acciones de promoción, porque están en “estado de guerra” y tienen que enfrentar la situación a la altura de las circunstancias para detener la descomposición que registra México.

“Estamos frente a un momento crucial, lo que podemos perder no es la elección, lo que podemos perder es al país y recuperarlo después será mucho más difícil y levantarlo será mucho peor, para entonces México habrá quedado devastado, sin estado de derecho, sin instituciones, sin división de poderes, eso es lo que estamos arriesgando y estamos a tiempo de contener la descomposición de nuestro país. Tenemos mucho por hacer, que nadie se quede sentado esperando invitación, los tiempos de crisis no esperan cortesías, esperan valentía”, expresó.

Indicó que, una patria ordenada y generosa no será producto del trabajo de un día, sino del esfuerzo diario durante los próximos meses, en los que la base del triunfo estará en la forma en cómo se acoplan y toleran con los demás partidos.

“Y aquí viene una parte importantísima: el Frente o la figura de asociación electoral que se elija no traerá los resultados de manera automática, la base del triunfo en el 2024 estará en la capacidad de cada una y cada uno de los militantes de Acción Nacional de trabajar en equipo con priistas, perredistas y los ciudadanos, en la capacidad de reconocer que los partidos no podremos solos, ni los ciudadanos podrán solos”, afirmó.

Xóchitl Gálvez pidió a todos los militantes que trabajen cuadra por cuadra

FOTO: Jorge Almaquio García

Pidió ser humildes y reconocer que se han equivocado, lo que es el primer paso para reconciliarse con la ciudadanía después de la pérdida de confianza que derivó en un castigo en las urnas, en el 2018 para los partidos políticos. “Digo, se tenía que decir y se dijo, y a estas alturas de las circunstancias hay que tener el arrojo de decir las cosas como son. Ya no podemos tener la piel tan sensible, finalmente somos humanos y es de humanos equivocarse. Pero eso sí, sólo es de valientes reconocerlo”,

Comentó que, en el 2021, empezó el reconocimiento de su trabajo y comenzaron a recuperar terreno, la gente volteó a verlos nuevamente, por lo que llamó a manejarse correctamente.

“Hoy millones de ciudadanas y ciudadanos caminan con nosotros, hagamos lo debido y lo correcto para que seamos la opción de quienes buscan y no encuentran espacio para expresarse. Tenemos que ser realistas también, sí, realistas para reconocer que si hoy tenemos otra oportunidad es porque este gobierno no es malo, es malísimo y lo que le sigue”, señaló la aspirante presidencial.

Xóchitl Gálvez tiene la esperanza de ser la presidenta de México

FOTO: Jorge Almaquio García

En su discurso, Xóchitl Gálvez precisó que en los próximos meses no tienen que cometer el mínimo error, porque eso les puede pesar, ni caer en las provocaciones que intentarán hacer desde Palacio Nacional y el Partido Morena.

“Del otro lado ya no tienen más qué decir de nosotros, se les acabó el discurso, pero buscarán polarizar. Y no podemos caer en su juego porque nos pasamos a torcer. Y cuando estén inquietos, recuerden que en toda proporción guardada ya los vencimos una vez en su mejor momento en el 2006. Ya los conocemos, la polarización es el esquema que les funciona; si nosotros no le damos lado a ese discurso, no tendrán de dónde apoyarse y nosotros podemos avanzar”, afirmó.

Gálvez Ruiz aseguró que en los tiempos oficiales de precampaña se van a acercar mucho y no tienen cómo detenerlos ya que cuentan con más talento y “mucho más corazón, aquellos son vagos, pero aquí no estamos de brazos cruzados”, dijo.

