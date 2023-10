Sasil de León: “La grandeza de Chiapas radica en nuestros pueblos originarios”

En Comitán de Domínguez, tierra de mujeres y hombres ilustres, la senadora Sasil de León se presentó para conversar con los más de diez mil pobladores que se dieron cita en la plaza principal del municipio.

Sasil de León, única mujer en representar al estado de Chiapas en la Cámara de Senadores, inició su discurso agradeciendo el acompañamiento que las y los chiapanecos le han dado por más de diez años, en los cuales ha trabajado de la mano de las comunidades generando bienestar, principalmente en favor de las mujeres y de los pueblos originarios.

"He defendido al pueblo de Chiapas, me honra hacerlo. Lo he hecho con valentía, con coraje y con toda la dignidad que se requiere para representarlos"

¿Cuál ha sido el trabajo de Sasil de León en Chiapas?

“Nuestro país y particularmente nuestro estado destaca por la gran riqueza cultural de nuestros pueblos y comunidades, por lo que desde hace diez años me he comprometido con sus causas. He luchado y trabajado para resarcir el daño histórico que han sufrido las comunidades, limitando su desarrollo y vulnerando el pleno ejercicio de sus Derechos Humanos”, precisó.

La senadora y fundadora de la organización civil “mujer vamos contigo” mencionó que durante estos cinco años de actividades legislativas ha impulsado más de 120 reformas, entre las cuales destacan aquellas que buscan asegurar que todas las comunidades indígenas puedan contar con las garantías suficientes para poder desarrollarse en plenitud.

Sasil de León: "la Cuarta Transformación llegó para hacerle justicia a quienes no habían tenido voz"

“Después de muchos años de lucha, la Cuarta Transformación llegó para hacerle justicia a quienes no habían tenido voz. Por primera vez en mucho tiempo un gobierno se preocupó por construir soluciones a los problemas de nuestras comunidades, impulsó acciones para fortalecer su desarrollo, su derecho a una vida digna; en la cuarta transformación todas y todos hemos sido llamados para construir oportunidades. Decidimos estar del lado correcto de la historia”. dijo.

Al finalizar su mensaje aseguro que “he defendido al pueblo de Chiapas, me honra hacerlo. Lo he hecho con valentía, con coraje y con toda la dignidad que se requiere para representarlos. Mi trabajo es reflejo del cariño y confianza que me han depositado”.

