Adrián Rubalcava no descarta ir por la CDMX con el PRD en caso de "simulación" en el Frente Amplio

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava advirtió que no será cómplice de una simulación en la designación del responsable del Frente Amplio por la Ciudad de México.

Tras señalar que el próximo 3 de octubre solicitará licencia a su cargo, reconoció que el retraso en la designación del método de selección, pone en desventaja al PAN; PRI y PRD, por lo que las posibilidades de triunfo en la capital del país, son cada vez más complejas.

“Se requiere tomar de manera urgente, entiendo que ya las dirigencias estatales han estado haciendo algunos bosquejos, pero todavía no avanzamos a la velocidad que quisiéramos y veo con claridad que, de lado de Morena, ya tienen varias semanas y traen un posicionamiento importante, y sin duda las posibilidades de triunfo en la Ciudad pues cada vez se vislumbran más complejas porque en el frente no hemos decidido un esquema de selección”, comentó.

Al acudir a la Cámara de Diputados, donde se reunió con el coordinador del PRD, Luis Espinoza, Rubalcava Suárez dijo que no se prestará a una simulación en caso de que se determine que hay “dados cargados”, por lo que el PRI, no participaría.

Recientemente, Rubalcava se reunió con el coordinador del PRD, Luis Espinoza

FOTO: Heraldo Media Group

“Si se llegase a dar un esquema de simulación, por supuesto que muchos de los actores que hemos estado manifestando la necesidad de un método democrático, pues no participaríamos. Podría pasarnos lo que sucedió en el Estado de México, donde con claridad no hubo ese impulso de todos los actores porque hubo varios que se sintieron no correspondidos y bueno en el caso de la ciudad no podemos darnos esa oportunidad”, precisó.

Comentó que, de darse la simulación, podría crear un frente con el PRD, para ser una tercera opción para los comicios locales del 2024.

Llama a no caer en confrontaciones entre aspirantes

Adelantó que ya hay una propuesta en la mesa para que, cada partido, seleccione a dos candidatos, hombre y mujer, participen en diversos foros y se realice un proceso de selección para determinar a su representante en la CDMX, lo que abonaría a no caer en más confrontaciones entre los aspirantes.

“Ese es un método que pudiera permitirnos seleccionar a cada partido una propuesta, las mediciones han sido sumamente evidentes, nos ayudaría a disminuir el desgaste que estamos viviendo, nos permitiría, sobre todo, a los que estamos con esta aspiración de caminar en la ciudad, dejar de tener esta confrontación que se ha dado últimamente con señalamientos de quien está entorpeciendo y quien no está entorpeciendo el trámite”, aseguró.

Sobre Sandra Cuevas, indicó que es un activo importante “Yo estoy convencido que Sandra Cuevas suma. Hay gente que le gusta su estilo, pero ha generado mucha simpatía. Hay gente que la sigue, que la ve con buen ánimo y prescindir de un apoyo de una alcaldesa, creo que sería un error”.

SIGUE LEYENDO:

Adrián Rubalcava pedirá licencia de la alcaldía Cuajimalpa después de rendir su Informe de Gobierno

Luis Espinoza Cházaro reta a Omar García Harfuch a debatir