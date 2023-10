Omar García Harfuch: "No tengo duda, vamos a ganar esta encuesta"

“No tengo duda, vamos a ganar esta encuesta y por supuesto que vamos a ganar con ustedes”, afirmó Omar García Harfuch, aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México.

En entrevista en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca en la alcaldía Iztacalco, el exjefe de la policía confirmó que tiene una ventaja de 10 puntos sobre su principal competidora la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada.

“En las encuestas y las peticiones que hemos visto en los últimos días ha salido así y esperemos que en los próximos días mejoremos todavía”, respondió a pregunta expresa del Heraldo de México.

Reconoció que con los eventos busca que la gente lo conozca más, que lo escuchen

Omar García Harfuch: la finalidad es escuchar

Por ello, agradeció a los ciudadanos de las 16 alcaldías y les dijo: “porque si no es por ustedes, y de verdad quiero que escuchen bien esto, si no es por ustedes no hay manera de ganar esta encuesta”.

Reconoció que con los eventos busca que la gente lo conozca más, que lo escuchen “y sobre todo nosotros escucharlos a ellos, la finalidad más que te escuchen, es escuchar”.

Harfuch aseguró que no buscará la división en Morena

Apuntó que “siento honrado de que estén conmigo, de que compartan su fuerza, su tiempo, su dedicación, sobre todo su tiempo”.

“Ustedes son el motor y la fuerza de la cuarta transformación. Cada uno de ustedes con su compromiso, patriotismo, valentía, entrega y dedicación, representan la esencia de nuestro movimiento. Con ustedes juntos avanzamos hacia la consolidación de la transformación de nuestra ciudad”, apuntó.

Finalmente, al preguntarle su opinión sobre la reunida de Francisco Chiguil a la presidencia del Consejo Estatal de Morena para sumarse al equipo de Brugada Molina, aclaró que: “nosotros nunca vamos a dividir, Chigil tienen todo el respeto”.

