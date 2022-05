Vamos a defender a Hidalgo de la misoginia, del patriarcado y la violencia: Carolina Viggiano

A dos semanas de las elecciones 2022, Carolina Viggiano Austria, candidata de la alianza "Va por Hidalgo", dijo sentirse muy contenta, ya que ha recorrido 83 de los 84 municipios de la entidad y ha hecho 200 eventos.

"Hemos trabajado todos los días para ganar, porque así es como nosotros estamos acostumbrados, así yo he ganado cinco elecciones, trabajando, no colgada de la popularidad ni de los programas de otros, sino dándole la cara a la gente, ofreciendo soluciones, escuchándolos", expresó.

En entrevista con Alejandro Cacho para Esta Mañana de El Heraldo Media Group, aseguró que ella está haciendo una campaña de tierra y cercana a la gente como lo ha hecho durante tres décadas.

La candidata dijo ser una mujer honesta y trabajadora. Foto: Especial

Respecto a los señalamientos de Humberto Moreira en su contra, Viggiano dijo: "Yo creo que está en libertad de militar en el partido que él quiera, y de simpatizar, él no es priísta, entonces no me merece ningún comentario, hay cosas más importantes de las que yo tengo que hablar, el león piensa que todos son de su condición".

La candidata de la Alianza "Va por Hidalgo" aseguró que es una mujer honesta, trabajadora y "que tiene su historia en Hidalgo y aporté en su momento en Coahuila cosas trascedentes que todavía están vigentes, la gente que me conoce y sabe quién soy".

Agregó que está enfocada en ganar y entregarle un triunfo a esta coalición, por lo que cerrará su campaña recorriendo tres regiones: Valle del Mezquital, la Huasteca y Pachuca.

Finalmente, destacó que trabajará para salvar y defender a Hidalgo de la misoginia, patriarcado, de la violencia y de la relación que ha generado el gobierno de Morena con los delincuentes.

