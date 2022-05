Por tercer semana consecutiva Esteban Villegas suma liderazgos a su campaña 

Por tercera semana consecutiva continúan las adhesiones al proyecto de Esteban Villegas en la comarca lagunera, con la suma de personajes de trascendencia estatal. En conferencia de prensa, se dio a conocer la unión de once perfiles de gran importancia a la alianza “Va por Durango”, entre los que se encuentran ex alcaldes, ex diputados y ex candidatos de diversos partidos e independientes.

Dichos perfiles siguen la estela de una suma importante de adhesiones que se han incorporando durante las últimas semanas en todas las regiones del estado. Esteban Villegas celebró este respaldo al expresar que “más allá de los partidos, estamos juntos porque nos interesa el bienestar de nuestras regiones y municipios y nos une el amor por nuestra tierra”.

Aseguró el candidato de “Va por Durango” a la gubernatura que tiene constancia de otros muchos perfiles que aunque no lo han hecho público, apoyan también el proyecto para construir un triunfo contundente. La coalición está absorbiendo grandes personalidades de la política estatal, pero “las alianzas más importantes son con la gente”, declaró Esteban.

El ex candidato a la presidencia municipal de Lerdo por Morena en 2019, Ulises Adame, expresó que la conducción de un estado es un asunto muy serio y Esteban es la persona que reúne los requisitos.

Por su parte, Carlos Aguilera, ex presidente municipal de Lerdo entre 2007 y 2010 y candidato a diputado local en la pasada elección por MC, se mostró convencido de que “Esteban va a ser un gobernador con historia, porque conoce muy bien el estado, las necesidades de los municipios y tiene experiencia en la administración pública”.

El ex candidato a diputado local por el PVEM, Guadalupe Soria, anunció además la incorporación al proyecto de Esteban Villegas, de los presidentes del Partido Verde en Villa Hidalgo, Nazas y Tlahualilo.

Lista de perfiles que se adhieren al proyecto de “Va por Durango”

1. Roberto Carmona Jáuregui, Ex Presidente Municipal de Lerdo, periodo 2010-2013, y ex candidato a Diputado Federal por el 3er. Distrito Electoral Federal en la elección de 2021 por Movimiento Ciudadano.

2. Carlos Aguilera Andrade, Ex Presidente Municipal de Lerdo, Período 2007-2010 y Ex Candidato a Diputado Local en la elección 2021 por el Distrito 9 por Movimiento Ciudadano.

3. Ulises Adame De León, Ex Candidato a la Presidencia Municipal del Lerdo en 2019 por el Partido MORENA.

4. Jesús Roberto Balderas Antuna, Ex Candidato Independiente a la Presidencia Municipal de Lerdo en 2019.

5. José Guadalupe Soria Jáquez, Ex Candidato a Diputado Local por el Distrito 9 por el Partido Verde Ecologista.

6. Maricela Moreno Montelongo, Ex Candidata Suplente a Diputada Local por el Distrito 9 por el Partido Verde Ecologista.

7. Ma. Idalia del Socorro Espinoza Meraz ("Coquis Espinoza"), Lic. En Educación Especial y ex Candidata a Presidenta Municipal de Lerdo, por el Partido Verde Ecologista.

8. Xóchitl Garcia Esparza, Ex Candidata a Diputada Local por el Distrito 13 en 2021 por el Partido Redes Sociales Progresistas.

9. Claudio César Molina Martínez "La Mole", Ex Candidato a Diputado Local por el Distrito 13 en 2021 por el Partido Fuerza México.

10. Miguel De Anda Reyes, Ex Candidato a Diputado Local por el Partido Verde Ecologista.

11. Dora Bustamante, presidenta municipal actual por el PT en Hidalgo

