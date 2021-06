Voy a gobernar para todos y Tlaxcala será un ejemplo nacional: Lorena Cuéllar

Al emitir un mensaje con motivo del inminente triunfo electoral, la virtual gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, aseguró que el estado será un referente nacional a partir de los resultados inmediatos que brinde su administración.

En la explanada del centro de convenciones de la capital del estado, la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” afirmó que, desde el próximo 1 de septiembre, los tlaxcaltecas tendrán un gobierno incluyente, responsable y muy trabajador.

“Voy a gobernar para todos, sin distinción de color. El gobierno será incluyente, responsable, serio, muy trabajador y entregaremos rápido cuentas a los tlaxcaltecas, donde Tlaxcala sea ejemplo nacional; vamos a demostrar de qué están hecho los tlaxcaltecas, sus hombres y mujeres”, apuntó ante cientos de simpatizantes congregados en la explanada.

Cuéllar Cisneros advirtió que hubo un intento por desestabilizar la paz social durante la elección del pasado domingo, no obstante, afirmó que fue gracias a la estructura y simpatizantes de la coalición que defendieron los votos, los que impidieron que se “robaran” la elección.

En su mensaje, hizo un llamado a la unidad y a trabajar en equipo por el bien de los tlaxcaltecas, pues se con los resultados preliminares que le dan un irreversible triunfo, las campañas tienen que ser superadas de inmediato para comenzar con la transformación del estado.

“No mentir, no robar y no traicionar será lo que haga por Tlaxcala. Voy a trabajar para todos, que se quedan atrás las contiendas, por eso los invito a todos a la unidad, a trabajar en equipo. Tlaxcala nos necesita a todos porque es de todos y vamos todos juntos a trabajar con emoción alegría y esperanza”, refirió.

De la misma manera apuntó que los empresarios, constructores, amas de casa, comerciantes, transportistas, artesanos y el resto de los sectores sociales tendrán en su gobierno una esperanza para construir una nueva y mejor historia para Tlaxcala.

Respaldada por los representantes de los partidos que integran la coalición afirmó que el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo le tiene un cariño importante al estado, será fundamental para poder concretar proyectos importantes que garanticen a los tlaxcaltecas mejores condiciones de desarrollo.

La virtual gobernadora del estado enfatizó que en su administración se terminarán los abusos y la corrupción, pues hará valer los principios que rigen al partido que gobernará la entidad: no mentir, no robar y no traicionar.

En el mismo acto, Lorena Cuéllar informó que en próximos días iniciará una gira de agradecimiento por los 60 municipios de la entidad.

Por: Jorge Sánchez

