Destacan observadores coacción a votantes en Jalisco durante jornada electoral: CMDH

Tan sólo el 46.4 por ciento de los electores jaliscienses participaron en el proceso electoral del pasado 6 de junio, y entre otras situaciones que pudieron observarse durante el proceso, se destacó la coacción a los votantes, aunque en ningún momento se presume fraude al interior de las casillas.

"Si hay actividades fuera de lo común probablemente fuera de la casilla o de la legalidad, pero ya no son dentro de la casilla, son fuera, la compra y la coacción del voto ya no es dentro de la responsabilidad de los ciudadanos o de las instituciones, está a cargo del Estado de Derecho o de las instituciones que es uno de los grandes pendientes en la República", destacó René Bolio Halloran, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), asociación que participó como observador durante el proceso electoral en la entidad.

Respecto a la participación, refiere que la participación la consideran buena, considerando que es una elección intermedia y al no elegirse gobernador, pese a que fue menor al de la media nacional que es por arriba del 50 por ciento.

Otro de los puntos que destacaron en sus conclusiones es que la decisión de los votantes es respetada, es decir, que no se presume fraude y si sucedieron casos de compra o coacción del voto estas ocurren en las inmediaciones o fuera del lugar en donde se emitieron los votos y lamentó que la guerra sucia así como la falta de propuestas hayan sido un factor que desmotivó a muchas personas para salir a votar.

"Los resultados, es muy importante ver que los partidos y los candidatos no estuvieron a la altura de los ciudadanos, entre guerra sucia, falta de propuestas, no lo hubo y se demostró que dentro de la casilla no hay fraude, es decir, la casilla electoral, los ciudadanos votan y su voto es respetado".

La CMDH lleva a cabo observación electoral desde 1994 y en esta ocasión decidieron venir a Jalisco para ver el desarrollo del proceso y principalmente por el programa de la urna electrónica que el Instituto Nacional Electoral (INE) utilizó por primera vez de forma vinculante para una elección federal.

Durante este proceso, se utilizaron urnas electrónicas en 50 casillas de la zona metropolitana de Guadalajara y, según lo observado, los usuarios reportaron un proceso ágil y sencillo.

Finalmente, consideró que la tecnología debe ir en ese camino de facilitar los procesos, reduciendo los costos y al utilizarse menos papel, amigable con el medio ambiente, por lo que la democracia en el país, deberá considerar este tipo de sistemas con las medidas de seguridad adecuadas, para poder avanzar en el proceso democrático en las futuras elecciones.

Por Mayeli Mariscal



EFVE