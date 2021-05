"Vamos por el camino correcto para transformar Tlalnepantla", Raciel Pérez Cruz

"Vamos por el camino correcto, trabajamos con honestidad y austeridad para sentar las bases de la transformación de Tlalnepantla. Hemos logrado avances importantes a pesar de que recibimos un gobierno saqueado y endeudado por el PRI y el PAN", afirmó Raciel Pérez Cruz, candidato a la presidencia municipal de ese municipio por la coalición 'Juntos Haremos Historia en el Estado de México'.

En el quinto día de campaña, el abanderado de MORENA, PT y Nueva Alianza sostuvo un encuentro con vecinos del pueblo San Pablo Xalpa, en el que se cumplieron las medidas sanitarias. El candidato expresó que, aunque falta mucho por hacer, se han logrado avances en obra pública y en materia de finanzas municipales para destinar más recursos a obras, servicios y programas sociales.

"Me he propuesto abatir el endeudamiento del gobierno central, afortunadamente este 2021 se dejará de pagar una deuda infame que se contrajo hace 20 años para el embovedamiento del río San Javier, obra que no le sirvió a la ciudad y fue un negocio del entonces presidente municipal con el gobernador Arturo Montiel", señaló Raciel Pérez Cruz.

Indicó que el OPDM también fue saqueado para financiar las campañas electorales de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. "Los presidentes municipales en turno, por quedar bien con los jefes nacionales de sus partidos, financiaron campañas a través del organismo del agua", puntualizó.

Hoy estamos pagando toda esa corrupción, las fortunas mal habidas que se generaban cada tres años. Desde aquí aprovecho para preguntarle al candidato de la coalición PRI, PAN y PRD, cómo le hizo para que hoy viva en el club de golf La Hacienda en Atizapán, una zona que se cotiza en millones de dólares. Todo eso hoy lo estamos pagando nosotras y nosotros", reiteró.

Posterior a la reunión, Raciel Pérez Cruz realizó recorridos por calles de esta comunidad y del fraccionamiento Loma Bonita, en la que estuvo acompañado por vecinas, vecinos y líderes sociales, siempre con las medidas sanitarias respectivas. Además, se reunió con habitantes de la colonia Ampliación Independencia.

efve