Con llamado a la unidad, Lorena Cuéllar cierra campaña ante 15 mil personas

La candidata al gobierno del Estado por la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, hizo un llamado a evitar las revanchas y rencores, y a trabajar en unidad política y social por el bien de los tlaxcaltecas.

Al encabezar en el estadio Tlahuicole su cierre de campaña, expresó que será una gobernadora incluyente, respetuosa y de puertas abiertas, por lo que llamó a las candidatas y al candidato al gobierno del estado, a trabajar de manera conjunta a favor del Estado.

Acompañada de liderazgos, militantes y simpatizantes de Morena, PT, PVEM, Panal y PEST, la abanderada de la alianza advirtió que no solapará la corrupción y ninguna acción que violente la ley.

“Bienvenidos, todos aquellos que quieran aportar para bien y sin corrupción en mi gobierno. Desde aquí, les manifiesto mi respeto y mi reconocimiento”, apuntó.

Cuéllar Cisneros afirmó ante las aproximadamente 15 mil personas que se congregaron en el estadio, que en su gobierno existirá una correcta, puntual y respetuosa separación de poderes y que habrá un verdadero Estado de derecho en Tlaxcala.

“Si no hay elección de Estado, no habrá en ningún sentido que se ocupe de lo innecesario, ni gobernadora que pierda su tiempo y fuerzas en lo que no ayuda a la reconciliación política y social. Yo quiero, y pido unidad para Tlaxcala, ¡todos somos importantes para lograrlo!”, agregó la aspirante a la gubernatura.

En la capital del estado, también aseguró que su misión es construir un gobierno para la libertad y la justicia de todos y no para proteger la riqueza de unos cuantos.

Dijo que priorizará la atención a los grupos vulnerables, la salud preventiva y que ampliará la atención especializada en los padecimientos que más afectan a los tlaxcaltecas.

También señaló que promoverá la inversión y las actividades productivas, e impulsará el desarrollo regional y el reordenamiento urbano.

Lorena Cuéllar se comprometió a encabezar un gobierno que respete y promueva la libertad de expresión y que no criminalice la lucha social.

Además de rescatar la Malintzi, dijo que garantizará el respeto a los derechos humanos, a las mujeres, a los niños e impulsará la educación y la cultura como los ejes del desarrollo.

