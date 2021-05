INE rechaza veracidad de video que acusa que la tinta de sus plumas se borra

A través de redes sociales circula un video que asegura que las plumas otorgadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para las votaciones se borran sin dejar ningún tipo de huella.

En el metraje se puede ver a una mujer asegurar que la pluma que se le entrego durante su capacitación se borra con el calor del fuego, por lo que realiza una prueba trazando sobre un papel con una pluma de tinta negra y la supuesta pluma entregada en por el INE de color azul.

Ante el supuesto hecho el Instituto Nacional Electoral se pronunció al respecto.

En un clip, compartido en sus redes sociales y su página oficial, el Director de Capacitación Electoral, Christian Flores Garza, aclaró que el video compartido es falso, pues en la capacitación a las y los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla no se entrega ningún plumas a las y los funcionarios de mesa directiva en las capacitaciones.

Asimismo, aseguró que los simulacros realizados para la jornada electoral, tienen como objetivo que los participantes se familiaricen y practiquen el llenado de la documentación electoral.

A la vez, el Director de Capacitación Electoral, reiteró que el INE no entrega plumas a los funcionarios durante la capacitación.

De igual manera, el funcionario recordó que como medida sanitaria por la pandemia de Covid-19, los votantes deben asistir a las casillas con su propia pluma o marcador para ejercer el sufragio.



El @INEMexico no da plumas durante la capacitación electoral. La pluma, de color negro y que NO SE BORRA, viene adentro de los paquetes electorales que por ley se entregan 5 días antes de la elección. #Certeza2021 #Elecciones2021MX https://t.co/ZfaruNARCZ pic.twitter.com/dC9soAmr7I — INE Chiapas (@INE_Chiapas) May 26, 2021