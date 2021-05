Angélica Moya: "Lo único que los naucalpenses necesitan es un gobierno que los escuche y los apoye"

Angélica Moya Marín, Candidata de la coalición PAN, PRD, PRI al municipio de Naucalpan, sostuvo una entrevista para El Heraldo Televisión con Jesús Martín Mendoza, quién le informó que en las encuestas realizadas por El Heraldo Media Group se encontraba por debajo de la candidata Paty Durán, abanderada de Morena, con una mínima diferencia a lo que Moya respondió que otras encuestas realizadas en los domicilios de Naucalpan la encabezaban a ella. Asimismo, aseguró que respeta todos los resultados y que este se trata de un empate técnico.

Sin embargo, la candidata consideró que lo más importante en este momento es lo que se "recoge en la calle", asegurando que las y los naucalpenses están hartos del gobierno municipal que no los escucha, que no les pone atención y al que no le importa lo que pasa con los ciudadanos.

Por su parte, Jesús Martín le cuestionó a la candidata la razón por la que considera que ella es la indicada para gobernar el municipio de Naucalpan, a lo que Moya Marín respondió que ella tiene las mejores opciones pues ella gobernó el municipio de 2003 a 2006 asegurando que durante su administración dejó "cuentas sanas", una administración pública perfectamente establecida, el 70 por ciento de las instituciones del gobierno municipal, se realizaron obras públicas, se constituyó el Instituto de las Mujeres Naucalpenses.

"Déjenme comentarles algo que me llena de orgullo y un orgullo enorme por mi municipio. Naucalpan fue hecho así, con las manos. Porque Naucalpan se hizo abriendo las cepas para meter el drenaje, las calles las hicieron los naucalpenses, y lo único que los naucalpenses necesitan es un gobierno que los escuche y los apoye y eso es lo que vamos a hacer en el próximo gobierno municipal", expresó la candidata del PAN, PRI y PRD.

A la vez, Angélica Moya aseguró tener la experiencia para el gobierno del municipio y que el haber recorrido calles y colonias de Naucalpan, así como escuchar a la gente, la llevarán al próximo gobierno. De igual manera, se comprometió a trabajar en conjunto con los vecinos naucalpenses.

Por otra parte, Angélica Moya contempla que su cierre de campaña sea en el mismo lugar en el que abrió, en la colonia Río Hondo pues es un lugar histórico pues es el lugar al que llegó el primer tren al municipio y es en donde se puso la primera fábrica de hilado que, asegura, marcó el futuro de Naucalpan.

"Por eso en ese lugar histórico abrimos y en ese lugar histórico quiero que cerremos la campaña para contarles todo lo que hicimos durante 34 días de campaña y lo que quiero es que todos sepan que es lo que recogimos, cuáles fueron las inquietudes y cómo las vamos a resolver", finalizó la candidata.

EFVE