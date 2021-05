Candidato de Morena en Yucatán niega ser narco: “Me detuvieron por mojado”

Luego que se dio a conocer que el candidato de Morena para la alcaldía de Chumayel, Yucatán, Clemente Julián Cano Chan, estuvo detenido cinco años en Estados Unidos por traficar con heroína, él respondió que efectivamente estuvo en prisión en Oregón, pero por un delito que no cometió, por eso tuvieron que liberarlo. Mas bien, señaló, lo detuvieron por ser indocumentado.

Recalcó que nunca admitió haber cometido ese delito ni le redujeron la condena, mas bien las autoridades norteamericanas tuvieron que liberarlo y deportarlo a México porque no se lo pudieron comprobar.

“Si yo hubiera admitido ante el juez que traficaba drogas, ahorita seguiría en prisión, por eso es mentira eso que dicen de mí. No me enorgullece decirlo, la verdad es que yo ingresé varias veces de manera ilegal a Estados Unido, de mojado, pero jamás me dediqué al tráfico de drogas”, señaló.

Cano Chan sostuvo que en ese país mientras no te comprueben que cometiste un ilícito, eres inocente, y que por eso luchó para obtener su libertad, ya que no está ligado al narcotráfico.

“Estuve cinco años en la cárcel porque no tenía dinero para defenderme. Me acusaron por algo que yo no hice y mientras no tengas dinero o a alguien que te apoye, no puedes salir de ahí, porque somos ilegales”, señaló.

El morenista explicó que durante 25 años estuvo ingresando a Estados Unidos como “mojado”, lo hizo varias veces, cruzando el desierto de Arizona. Ahí viven sus hijos y otros parientes, e incluso contaba con una licencia de conducir en Oregón.

Dijo que sólo una vez lo habían multado y que nunca tuvo problemas con la ley, hasta que un día fue a visitar a unos amigos en un departamento de esa ciudad y llegó la Policía para detenerlos. A las pocas horas se enteró que lo acusaban por tráfico de heroína.

“Imagínate mi sorpresa, estaba muy asustado. Pero como no soy un delincuente, luché para recuperar mi libertad. El problema es que el abogado me lo dio el Estado, y luego me lo cambiaron por otro y por eso se alargó tanto. Estuve peleando hasta que las autoridades se fastidiaron de mí, me dejaron libre y me deportaron”, relató.

Cano Chan enfatizó que no tiene nexos con el crimen organizado y que eso lo saben los habitantes de su pueblo Chumayel y de los municipios aledaños del oriente de Yucatán.

“Ya pedí a mi familia que me mande mis antecedentes no penales americanos para demostrar al pueblo que no fui sentenciado, que no tengo nada pendiente, ni con las autoridades mexicanas ni extranjeras”, reiteró.

Por Herbeth Escalante

EFVE