Candidata de Movimiento Ciudadano denuncia mal uso de su eslogan de campaña

Tamara Ibarra, candidata a diputada federal por el Distrito 15 en la alcaldía Benito Juárez, interpuso en la tarde de este jueves una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La abanderada de Movimiento Ciudadano (MC) denunció a la aspirante a alcaldesa en la misma demarcación, Judith Tamayo Vivanco, por inducir a la confusión y al error al hacer uso del eslogan de campaña “Por TI” registrado por la afectada.

Por esa razón, la emecista entregó el documento en las oficinas del INE, que fue dirigido a Edmundo Jacobo Molina, su secretario general. En este solicitó suspender de manera inmediata la entrega y difusión de la propaganda que se denuncia.

La activista cultural argumentó que los mismos contravienen lo establecido en la Constitución, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral vigente.

Ibarra respaldó que es eslogan fue creado por su equipo de trabajo y que lo ha venido usando desde su periodo de precampaña. Asimismo, ofreció pruebas del mal uso que ha hecho del mismo la abanderada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Invita a respetar la leyes

A su vez, la representante de MC invitó a respetar las leyes electorales y destacó que su eslogan “Por TI” representa no solo las iniciales de su nombre, sino también de la causa que está llevando.

“Estas malas prácticas electorales no deberían de repetirse, lo único que nos están demostrando el PRI es que no han cambiado, que no respetan el Derecho de Autor ni las Leyes Electorales y que van a hacer todo lo posible por ganar a costa de lo que sea, incluso a costa del mismo electorado confundiendolo”, lamentó.

“Yo como alguien que pertenece a un partido de causas estoy en contra de cualquiera que manipule la información y del uso incorrecto de la misma”, concluyó.

EAA