"Conozco los problemas de Tlalnepantla profundamente": Raciel Pérez Cruz comienza campaña

Raciel Pérez Cruz, candidato a la alcaldía de Tlalnepantla de la coalición "Juntos Haremos Historia en el Estado de México", inició su campaña electoral en San Juan Ixhuatepec, bajo el objetivo de consolidar la Cuarta Transformación en esta ciudad y no permitir el regreso de quienes cada tres años convertían el palacio municipal en una fábrica de nuevos ricos.

El abanderado de Morena, PT y Nueva Alianza expresó que durante dos años y cuatro meses de su gobierno se han logrado avances, se han enfrentado las inercias, la corrupción y hay todavía retos extraordinarios que vencer. "Conozco los problemas del municipio profundamente, hoy tengo la visión de hacia dónde debemos conducirnos para que en el corto plazo Tlalnepantla sea la ciudad de todas y de todos, por eso pretendo la consecución del gobierno de la transformación de Nuestra Ciudad", expresó Pérez Cruz ante vecinas, vecinos y dirigentes sociales de la zona.

Indicó que la guerra sucia, las mentiras, las calumnias, las campañas de odio no han servido "a los adversarios de la 4T, debemos jubilarlos, porque hoy la gente sigue y seguirá estando con nuestro movimiento. Miramos con optimismo los días por venir, hoy están en nuestra memoria las compañeras, los compañeros, que dieron su vida en la lucha por la igualdad, por un país mejor y su ejemplo nos inspira".

Afirmó que "no queremos que en nuestra Ciudad haya una regresión. Que no vuelva el pasado, que no regresen esos personajes siniestros que lo único que hicieron fue endeudar al gobierno municipal, hoy pagamos las consecuencias de manera directa de la corrupción de administraciones anteriores".

Empezamos una campaña de la mano de la gente, donde queremos mostrar que la transformación llegó a #Tlalnepantla para escuchar y seguir atendiendo las necesidades de la ciudadanía.

"La transformación sigue en Tlalnepantla” #ConstruyamosMáshttps://t.co/Pk664TKy9k — Raciel Pérez Cruz (@RacielPerezC_) April 30, 2021

Cada año se pagan 650 millones de pesos, explicó, por una deuda criminal que no benefició a Tlalnepantla y ha impedido que se responda de manera inmediata a la intensa demanda social. "Hemos avanzado con todo y esas dificultades, hemos dado los primeros pasos para sentar las bases", puntualizó el abanderado de la coalición conformada por Morena, PT y Nueva Alianza.

"Desde Tlalnepantla Oriente arrancamos la caravana por la victoria para cumplir la misión histórica que le corresponde a nuestras generaciones, la de refrendar la Cuarta Transformación en nuestro país y en nuestra Ciudad. Esta es una lucha por la dignidad y el bienestar de la gente. Hoy, aquí frente a ustedes reitero el compromiso que hice hace tres años y que he aprendido a lo largo de esta vida: no robar, no mentir y no defraudar al pueblo", puntualizó.

Posteriormente, Pérez Cruz realizó un recorrido casa por casa en diversas calles de esta comunidad y de la colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec, donde fue bien recibido por vecinas y vecinos.

Por Pablo Cruz Alfaro

