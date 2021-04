Juan Carlos Loera presenta a la IP medidas para enfrentar pandemia

Créditos para pequeñas y medianas empresas, aplazamiento de pagos y estímulos fiscales por pago oportuno son parte de las acciones planteadas por el candidato a la gubernatura por la Coalición "Juntos Haremos Historia" en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, para ayudar a los empresarios a enfrentar la crisis ocasionada ante la pandemia por Covid-19.

Garantizó que, una vez que llegue al gobierno, entablará un diálogo con empresarios, académicos y ciudadanos para diseñar el plan de reactivación económica de la entidad, que incluya un programa presupuestal de emergencia.

“Yo como gobernador me voy a encargar de derrumbar ese mito injusto de que la Cuarta Transformación está en contra de los empresarios, eso no es cierto, eso de ninguna manera es cierto”, expresó.

Loera de la Rosa ha sostenido esta semana una serie de reuniones con la iniciativa privada, el miércoles participó en la sesión de Pláticas con Candidatos, organizada por la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua (CANACO SERVYTUR Chihuahua).

Se acabarán transas y moches

Previamente, ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Juárez, garantizó que en su gobierno se acabarán las transas y los moches, así como las prácticas corruptas en la asignación de obras públicas.

Al exponer su estrategia para hacer rendir el dinero del presupuesto público y derramar los beneficios a los constructores y a la población, el candidato aseguró que durante su administración impulsará la libre competencia.

"No soy un hombre que haya acumulado una gran riqueza, no estoy encariñado con el dinero tampoco y eso se lo he transmitido a mis hijos: a vivir con decoro; claro, con todas las condiciones necesarias que me ha permitido el ejercicio de mi profesión, de mi negocio", afirmó.

Hoy la agenda comenzó en una reunión con la CMIC Chihuahua.

Coincidimos en la urgencia de tener obras de real valor para la comunidad, sin corrupción y favoritismo.

Conozco los 67 municipios y eso me da conocimiento para trazar soluciones en cada región.#EnChihuahuaElPuebloManda pic.twitter.com/rRy5RmjPOw — Juan Carlos Loera (@JloeraJuan) April 29, 2021

