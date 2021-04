PAN, PRD y PRI piden defender el voto popular en Venustiano Carranza

La coalición “Va por la Ciudad de México”, integrada por PRD, PAN y PRI, hizo un llamado a la unidad y a trabajar para defender juntos el voto popular el próximo 6 de junio.

Al realizar una caminata de 5 kilómetros por calles de la alcaldía Venustiano Carranza, los dirigentes de la Ciudad de México por el PRD y el PAN, Nora Arias y Andrés Atayde, así como Tania Larios, secretaria general del PRI, expresaron su confianza en que Rocío Barrera Badillo, candidata a esta demarcación, obtenga el triunfo en los próximos comicios.

En la explanada de la demarcación, Barrera Badillo convocó a cerrar filas para asegurar el triunfo electoral y cumplir con el propósito de tener una alcaldía segura, sin corrupción y con servicios de calidad.

“El seis de junio vamos a demostrar que se equivocaron, que esta coalición va a gobernar Venustiano Carranza. Vamos a trabajar con ustedes y con los partidos de la alianza para cambiar la forma de gobernar en la ciudad de México. Somos candidatos honestos y trabajadores y tenemos palabra para cumplir los compromisos”, mencionó.

En la caminata –en la que también participaron Humberto lozano, candidato a diputado federal; Mónica Fernández, Mónica Menocal, candidata a diputada local y Cynthia López, candidata a diputada federal-, la dirigente del PRD capitalino, Nora Arias dijo estar segura que el próximo primero de octubre Barrera Badillo despachará en la alcaldía y reiteró la importancia de convocar a la ciudadanía a emitir su voto a favor de la coalición “Va por México” el próximo 6 de junio.

Piden redoblar esfuerzos

“No vamos a permitir que la bancada de Morena deshaga las leyes y las instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir”, advirtió.

El panista, Andrés Atayde, aseguró que la coalición tiene muy claro que en esta elección buscan llevar a las mejores candidatas y candidatos a los puestos de elección popular, por eso pido redoblar el trabajo para defender cada uno de los votos que se emitan en las elecciones.

“De poco o nada va servir que Rocío haga una buena campaña, si no hacemos la cobertura de todas las casillas que se instalen en la alcaldía, tenemos que defender el voto popular y salir a votar el seis de junio no podemos darnos el lujo de no salir a votar”, concluyó.

Por Cinthya Stettin

