Candidata del PRD propone crear una clínica post Covid

Gabriela Quiroga, candidata a diputada local por la alianza Va por México (PAN-PRI y PRD) en Iztapalapa propuso crear una clínica post Covid, que tiene como propósito garantizar atención médica a las personas que padecieron el virus del Covid-19 y que en estos momentos enfrentan secuelas físicas, psicológicas y emocionales a causa de esta enfermedad.

Explicó que de acuerdo con médicos y pacientes este virus ataca a múltiples órganos como pulmones, riñones y el sistema cardiovascular; genera problemas de movilidad derivados de la pérdida de masa muscular, así como estrés post traumático, ansiedad y depresión.

Durante un recorrido por calles de la colonia San José Aculco, la aspirante recordó que existen otras secuelas como la pérdida de memoria, vista y caída de cabello, así como convulsiones por falta de oxígeno, baja de peso y fragilidad del sistema inmunológico, padecimientos para los que no existen suficientes médicos especializados.

Detalló que con la creación de esta clínica se brindará rehabilitación física y emocional a todas las personas que enfrenten este tipo de secuelas, pues la salud es un de las cosas más preciadas para cualquiera, y “el virus del Covid nos demostró lo vulnerables que somos y lo mal que está el sistema de salud”.

“A mí me pasó como seguramente les ha pasado a muchos de ustedes, el Covid me afectó y su impacto fue brutal, además, el sistema de salud público fue incapaz de atenderme durante la enfermedad y posteriormente he tenido que enfrentar las secuelas”, señaló.

Destacó que las personas que enferman con el virus han tenido que gastar hasta 90 mil pesos en la rehabilitación de sus familiares entre medicamentos, oxígeno y tratamientos, por eso con esta clínica se buscará garantizar atención médica especializada para las personas que presenten secuelas.

Quiroga Anguiano, reiteró que como diputada local trabajará para reformar la Ley de Salud y crear la clínica post Covid, “porque sé que en estos momentos los capitalinos se encuentran gravemente afectados económicamente y no cuentan con recursos para rehabilitarse de manera adecuada, sobre todo quienes viven en la alcaldía Iztapalapa, que ha sido una de las más afectadas”, concluyó.

Por Cinthya Stettin

RMG