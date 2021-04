AMLO asegura que quitar mañaneras sería un golpe de estado técnico

Este lunes el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que emitió una medida cautelar en tutela preventiva contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la violación de la veda electoral.

Ante el hecho, el mandatario pidió a los reporteros que eviten hacer cuestionamientos que puedan crear sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), como sucedió el día de ayer, cuando uno de los videos de la “mañanera” tuvo que ser bajado de las plataformas por ser considerado como propaganda política.

“Hay que cuidarnos y ayúdenme ustedes. No me pregunten cosas que sean muy comprometedoras porque si ustedes me preguntan, pues les tengo que contestar; si no, van a decir ‘¿y para qué las mañaneras?’” Pidió el presidente a los reporteros durante su conferencia de prensa matutina.

Así mismo, se le cuestionó si permanecería en constante conflicto con el INE debido a las “mañaneras”, a lo que el mandatario respondió que "no podían" y argumentó que se trata de su derecho de manifestación y libertad. Asegurando también que ese derecho está por encima de cualquier disposición y de cualquier otro reglamento.

“No, imagínense: sería un golpe de Estado técnico, aseguró López Obrador.

Asimismo, el mandatario aseguró que al partido conservador le molesta que se mantenga informada a la ciudadanía, considerando que sería un retroceso y un afán de autoritarismo.

Estas declaraciones se dan luego de que el INE informó de la mencionada medida cautelar vía tutela contra el Presidente de la República para que durante las campañas electorales y hasta el día de las elecciones se abstenga de difundir logros de Gobierno, incluyendo programas sociales y beneficencias de obra pública, así como emitir cualquier tipo de información que pudiera incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía.

