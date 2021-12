Fuerza por México perdió su registro por un proceso electoral desigual, asegura su presidente

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el pasado 30 de septiembre la pérdida de registro de diversos partidos políticos: Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.

Sin embargo, los integrantes de Fuerza por México aseguraron que defenderán su registro, ya que el proceso pasado estuvo lleno de irregularidades.

Gerardo Islas, presidente del comité ejecutivo nacional del partido, comentó que están presentando una impugnación porque tanto la autoridad como el proceso electoral fueron desiguales.

Explicó que buscaron ser partido político desde 2019, en el que empezaron con todo para lograr las asambleas estatales y lograr la afiliación.

Además destacó que perdieron 90 días del proceso electoral que estaba por comenzar el 7 de septiembre, y una vez que el INE y su Consejo decidieron no darles su registro, solo se lo se lo dieron al partido Encuentro Solidario, es que decidieron recurrir al Tribunal Electoral para presentar su impugnación.

"No había nada que nos detuviera para ser partido, habíamos cumplido con cada uno de los requisitos que marcó la autoridad", aseguró.

Gerardo Islas señala que no corrieron con la misma suerte de los demás partidos de tener un año para crear su vida interna y no les dieron el registro en septiembre.

Comentó que solo tuvieron 110 días para tener dos vías: la ordinaria de partido, la que marcan todos los días los comités y los órganos de control, y la otra, la elección.

"No tuvimos procesos para poder seleccionar a nuestros candidatos, nos dieron la primer prerrogativa seis meses después, a finales de diciembre, nosotros no pudimos seleccionar a nuestros candidatos por algún método, porque no teníamos las facultades", detalló.