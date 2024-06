Rafael Guerra: indispensable reformar al Poder Judicial

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que apoya la transformación del país y dijo estar de acuerdo con la votación directa para la renovación de los ministros y escalonada para jueces y magistrados federales y locales.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una naturaleza diferente a la del resto de las personas juzgadoras. La Corte, a diferencia de los Magistrados y de los jueces, se vincula con la justicia y con la política. explicó.

Resaltó que en el México contemporáneo el modelo de voto popular no se ha aplicado por lo que el proceso debe ser gradual. Foto: X @MagRafaelGuerra

Resaltó que en el México contemporáneo el modelo de voto popular no se ha aplicado por lo que el proceso debe ser gradual.

"Por ello, señoras y señores Diputados, propongo que, tratándose de Magistrados y Jueces, la designación por voto, sea gradual. Es decir, se aplique a las personas juzgadoras de nuevo ingreso, para garantizar una transición basada en la carrera judicial y una justicia de calidad".

El también presidente de Conatrib, Guerra Álvarez, añadió que principios como la austeridad, dentro del Poder Judicial, llegaron para quedarse y señaló que la reforma no lesiona los derechos de los trabajadores.

"La reforma, por su novedad y por su envergadura, produce naturales resistencias. No obstante, insistimos, vivimos en un país diferente, donde la prioridad es el pueblo y la actuación de los servidores públicos debe basarse en principios de no mentir, no robar y no defraudar", enfatizó.