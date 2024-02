¿Está usted de acuerdo que el Estado vuelva a centralizar las pensiones de los trabajadores?

Enrique Burgos

La pretensión del planteamiento gubernamental tiene el riesgo de la disposición discrecional de recursos que son de los trabajadores. Esto requerirá de mayores subsidios presupuestales. El problema de fondo es que son capitales constituidos o de factible constitución para que su rendimiento permita mantener el fondo y recibir, como pensión, un ingreso similar al que se tenía cuando se estaba en activo. Hoy no hay esos capitales afectos al rendimiento que se requiere para el pago de las pensiones a que aduce el Ejecutivo.7

Segundo García

No. Las pensiones deben tener un sustento financiero y administrativo eficiente. Modificarse a través de un decreto en tiempos electorales, condena la medida al fracaso. Como viene planteada, permite al gobierno disponer de los ahorros de los afectados y después no habrá fondos para reponerlos. Pésima medida con cara proteccionista.

Carlos de Buen

Actualmente no funciona ninguno de los dos modelos clásicos. El de reparto es insostenible y el de capitalización individual, injusto. Es necesario un sistema mixto en el que se incremente sustancialmente la aportación de las tres partes: estado, trabajadores y patrones. Los fondos acumulados deberían destinarse a créditos baratos para inversiones creadoras de empleo.

Orlando Corona Lara

No estoy de acuerdo. El sistema de beneficio definido administrado por el gobierno federal hasta mediados de los 90, se caracterizaba por un creciente déficit actuarial que llegó a representar hasta 107 % del PIB (IMSS e ISSSTE), y aun cuando estaba lejos de brindar una pensión el 100% del último salario, satisfacer esta prestación requería incrementar cuotas del 8.8% (promedio) al 23.3%, lo que resultaba inviable.

Pedro Sánchez Cuervo

Si la propuesta es ofrecer una pensión no relacionada con ese ahorro, hay que estar conscientes de que se tendrían que tomar recursos de otras necesidades sociales. El problema no es que el Gobierno centralice estos recursos, sino que lo que ofrezca no tenga relación con la capacidad económica de la sociedad mexicana.

Luis Díaz Mirón

No estoy de acuerdo. Se me haría una regresión absoluta. No veo cómo y con qué recursos se pueda financiar eso.

Fernando Franco

El problema de pensiones justas para los trabajadores es generalizado en todo el mundo. La centralización absoluta de las pensiones a través del Estado, sin participación de los distintos sectores, al menos de los empresarios y trabajadores, puede resultar altamente riesgosa.

Fernanda Yllanes

Es invisible regresar al sistema de reparto. Generaría una presión insostenible en las finanzas públicas ante el crecimiento de la población adulta. La reforma de 97 y su adecuación es el camino.