Alfonso Durazo rescata Bosque Urbano La Sauceda y cumple a hermosillenses

La vida regresó a los espacios del parque emblemático que guarda las raíces de los hermosillenses; tras más de una década de abandono, el gobernador Alfonso Durazo Montaño rescató y relanzó el Bosque Urbano La Sauceda, brindándoles a las familias un lugar de recreación, sano esparcimiento gratuito y tradición al servicio de toda la ciudadanía.

En un ambiente de celebración con el artista sonorense Carín León como invitado especial, y más cantantes de lujo, el mandatario estatal dio la bienvenida a los asistentes que formaron parte de esta fecha histórica en la que La Sauceda finalmente reabrió sus puertas para regresar a la comunidad de Hermosillo parte importante de su esencia y su cultura.

“Estoy muy contento de haber llegado a este día que no exagero si lo califico que es histórico porque hoy recuperamos La Sauceda y la recuperamos gracias a la lucha de mucho de ustedes, muchas voces que por años exigieron su recuperación, exigieron que se recuperara este lugar emblemático no solo de la capital si no de todo el estado de Sonora”, subrayó.

Con una inversión superior a los 200 millones de pesos, el gobernador Durazo, indicó que se rehabilitaron 40 hectáreas, donde se ubican áreas recreativas, zonas arboladas, el foro al aire libre, así como juegos infantiles. La primera etapa de remodelación incluyó el jardín botánico, el humedal, área de palapas, mega juego, kiosko central, andador principal, cajas de bateo, mini golf, go karts, área de juegos infantiles, foro al aire libre, zona de food trucks, kioskos y estacionamiento.

Asisten miles de familias a esta jornada de música

El gobernador Durazo Montaño destacó que después de años de espera, con compromiso, trabajo y dedicación se hizo realidad el rescate del parque. FOTO: Especial

En una espectacular jornada de música y diversión a la que asistieron miles de familias, Carín León expresó su emoción y agradecimiento al gobernador Durazo por recobrar vida a este espacio inolvidable para los hermosillenses.

“Un parque que nos hacía tanta falta a todos nosotros y sobre todo a los que tuvimos la oportunidad de recorrer sus senderos y andar por aquí con las tardeadas, andar por acá que tanto les presumía a mis hijos y que no tenía la oportunidad de mostrárselo y bendito Dios hoy tengo la oportunidad de mostrarles este gran parque, y decirles porque me siento tan orgulloso de decir que soy de aquí de Hermosillo”, manifestó.

Con una inversión superior a los 200 millones de pesos, el gobernador Durazo, indicó que se rehabilitaron 40 hectáreas. FOTO: Especial

En el Foro al Aire Libre La Sauceda tuvieron una participación especial los intérpretes hermosillenses Carín León y Kakalo, quienes recientemente fueron galardonados en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, además de las presentaciones de Natalia Aguilar, Dámaris Bójor, Pata de Palo, Buena Vibra Social Sound, Isaac Montijo y Los Buayums, Somos Escena, L´Ormiga Títeres, Multicultural Sonora, La Comparsa, entre otros.

La rehabilitación de La Sauceda continuará en su segunda etapa a partir del lunes 24, por lo que se recibirá a visitantes de viernes a domingo, ya que entre semana seguirán los trabajos de remodelación con maquinaria operando en las distintas áreas. La rehabilitación de La Sauceda continuará en su segunda etapa a partir del lunes 24. FOTO: Especial