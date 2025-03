Para conciliar un sistema de justicia y traer paz, se requiere un lenguaje accesible para todos: Verónica Ucaranza

Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, integrante de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, habló en entrevista con Sofía García para Heraldo Televisión sobre la equidad de género en el Poder Judicial.

Declaró que la equidad es ese proceso que permite dos cosas: igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones. En ese sentido, señaló que es esencial visibilizar las condiciones diferenciadas que aun persisten para permitir que en verdad se logre una equidad "y hagamos realidad lo que dice nuestra ley, que todos somos iguales".

Al respecto, Ucaranza Sánchez destacó que se debe conciliar un sistema de justicia para poder traer paz, y para hacerla llegar, dijo, se debe traducir en un lenguaje ciudadanizado, accesible y universal para que todas las personas lo puedan entender.

"Hoy la justicia tendrá que ser más cercana, más humana. En muchos de los espacios, yo te puedo decir que he dictado algunas sentencias en lectura fácil, donde encuentro muchos adjetivos para hacerle saber a una persona adulta mayor en un lenguaje más acercado a su condición o a un niño", expresó.

Hay que dar ese voto de confianza: Ucaranza

Ucaranza aseguró que continuará acompañando la causa / FOTO: Heraldo Televisión

En entrevista para Heraldo Televisión, Verónica Elizabeth manifestó que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, no puede actuar sola, porque hay una corresponsabilidad.

"Ella tiene la tutela de un país. Sin embargo, nosotros debemos de coadyuvar y de dar ese respaldo moral y un respaldo de acompañamiento en todos los temas que como sociedad nos corresponda", afirmó.

Y reiteró que se debe dar ese voto de confianza "no solo a la Presidenta, no solo a un espacio de la Gubernatura, no solo a un municipio (...) tendremos que poner un voto de confianza para que las cosas se hagan como son; recordemos, todavía tenemos algunas deudas sociales".

Finalmente, Ucaranza Sánchez aseguró que continuará acompañando la causa desde su espacio, "si tengo que hablar, lo hago. Y si a lo mejor en este momento no sea conveniente mi opinión, pues tal vez también me la reservaré".

