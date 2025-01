Jorge Ortiz de Pinedo actuará en: “No te vayas sin decir adiós”

Jorge Ortiz de Pinedo se enamoró de los escenarios desde que era niño por la influencia de sus padres, los también actores Óscar Ortiz de Pinedo y Lupita Pallás, a quienes seguía tras bambalinas. Ya tiene siete décadas en este mundo, no sólo trabajando como actor, sino produciendo, dirigiendo y escribiendo.

“Mi padre también empezó a trabajar con mis abuelos, le fue bien y a mí también. Ahora tengo la fortuna de qué también estoy trabajando con mis hijos: Oscar escribe novelas, programas y películas; Pedro está produciendo de maravilla; de gira me voy con Jesús, quien es un promotor de espectáculos en el interior del país. Estoy muy contento de poder trabajar con mis hijos, de trabajar en familia, mi esposa es productora ejecutiva de las obras, entonces estoy feliz porque todos me cuidan”, señaló.

Durante todos estos años, ha hecho televisión, cine y teatro, pero actualmente se enfoca más en la producción, debido a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padece, que reduce el flujo de aire en los pulmones y causa problemas respiratorios, por lo que cuando está en altitudes muy altas como la de la CDMX, tiene que estar conectado a una máquina de oxígeno, por eso desde hace varios años vive en Acapulco, donde también graba el programa “Una Familia de Diez” y desde donde ve producciones teatrales como “No te vayas sin decir adiós”.

“Me siento muy bien produciendo porque no tengo que estar físicamente en la CDMX. Aunque, estoy viendo la posibilidad de hacer una serie nueva en una ciudad como Monterrey, que está a 600 metros sobre los niveles del mar, entonces no descartó la posibilidad de actuar, puedo hacerlo en Tijuana, Tampico, Veracruz, Mérida o Acapulco, porque a nivel del mar no tengo problema”, señaló.

Como productor regresa con siete fechas más con la obra “No te vayas sin decir adiós”, la cual fue escrita por su hijo Oscar, y que escogió Juan Ferrara para despedirse del escenario. La obra se presentó 10 semanas en el Rafael Solana y seis más en el Royal Pedregal, concluyó en diciembre con el teatro lleno, por eso es que vuelve funciones extras los siguientes tres fines de semana de enero.

Ortiz de Pinedo señaló que hacer teatro es difícil porque no se cuenta con la publicidad o exposición que tiene el cine o las series, y la oferta es mucha, pero la clave está en elegir buenas historias.

“Se calcula que al año se estrenan en la ciudad de México 200 espectáculos teatrales, de los cuales a unos 20 les va bien, otras 20 salen a mano y el resto truena, porque esa es la verdad, la crisis existe, pero hay que presentar historias interesantes y con elencos importantes”, detalló.

Esta puesta en escena, permite que la gente vea a su familia reflejada, ya que narra una reunión en la que están celebrando, pero de repente alguien dice algo que hace enojar a otro miembro e inicia el conflicto, revelando un secreto que cambiará todo.

DATOS

Prepara la producción de la puesta en escena “12 hombres en pugna”.

Aceptó que el reto es reunir a actores de renombre en las obras.

Con “No te vayas sin decir adiós” arranca gira el 30 de enero en Torreón.

También estará en Saltillo, Monterrey, Querétaro y León por mencionar algunas ciudades.

NÚMEROS

40 días durará la gira.

26 de enero concluye la temporada.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

