Aquí se puede vivir con mucha dignidad, la gente pobre también tiene todo el derecho: Rocha Moya

Para dar cumplimiento a una añeja demanda de casi 40 años de los habitantes de la colonia Renato Vega Amador, el gobernador Rubén Rocha Moya regresó a este populoso asentamiento ubicado en la periferia de Culiacán para inaugurar una de sus calles de penetración, con concreto hidráulico, similar a las que existen en todos los fraccionamientos residenciales, pues puntualizó que la gente pobre también tiene todo el derecho de vivir en las mismas condiciones de dignidad.

Acompañado por el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; por el senador de la República, Enrique Inzunza Cázarez; y por su secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio, el mandatario estatal regresó a esta colonia popular que se fundó como una invasión, misma que visitó durante su campaña política, cuando recorrió a pie esta misma calle de nombre Sauces, sin pavimentar, como lo estaban todas en ese entonces, y la recorrió junto con los mismos vecinos que ahora le agradecieron el haber cumplido su promesa, entre ellos la señora María Trinidad Martínez Uribe, una adulta mayor.

“Fíjense lo que dice doña María Trinidad, ella no se imaginaba que esto pudiera ocurrir, porque normalmente se piensa que este tipo de calles pues a lo mejor es para las colonias allá, como dijo el senador, “fifís”; No, vean ustedes, en esta calle yo vine en campaña, batallé para subir, casi necesitaba un tecle para que me estuvieran empujando y subir, porque se batalla mucho, batallaban, ya no van a batallar tanto”, recordó como anécdota el gobernador.