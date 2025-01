Destaca labor del Comité

El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) es el único de los tres comités que fue electo con transparencia y que hizo un esfuerzo real por establecer mejores reglas para encontrar buenos perfiles para juzgadores.

Así lo aseguró, en entrevista con El Heraldo de México, la magistrada Emilia Molina de la Puente, una de las cinco integrantes del Comité de Evaluación del PJF, que actualmente tiene suspendidas sus actividades en el proceso de elección, debido a dos órdenes judiciales.

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá las solicitudes de tres ministras, para que el Comité continúe con el proceso electoral, incluso, Lenia Batres pidió la destitución de los cinco integrantes del órgano.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJN

Al ser cuestionada sobre el casi 73 por ciento de los inscritos que no pasaron a la siguiente etapa de la convocatoria, Molina de la Puente explicó que la mayoría no cumplieron los requisitos, entre estos, tener 8 de promedio en la licenciatura, entregar las cartas de recomendación o ser mexicanos por nacimiento.

Precisó que en esa fase, el Comité no revisó el perfil de los aspirantes, por ejemplo, si tienen carrera judicial o experiencia para el cargo.

De acuerdo con la convocatoria, este lunes comenzaría la aplicación de los exámenes por escrito, regla destacada por la magistrada porque no la tienen los otros dos comités y que, dijo, pudo ser uno de los motivos para que se registraran más personas en los órganos de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo, no podrá iniciar esta prueba a los aspirantes por la suspensión de actividades del Comité.

Sobre la forma en que se organizó el Comité del PJF para trabajar y analizar la información de los 3 mil 814 inscritos, la impartidora de justicia detalló que contaron con el apoyo de un equipo del máximo tribunal que combinó esta labor con sus actividades jurisdiccionales y realizaban sesiones todos los días, ya que no hay presupuesto para contratar más personal.

“Acepté (esta labor honoraria) después de la elección (del comité en la Corte), primero para no dejar al Poder Judicial sin el comité integrado y, segundo, porque me parece una oportunidad histórica de dejar testimonio, y creo que lo hemos hecho, el único comité que fue electo de manera transparente es el del Poder Judicial, los tres comités nacen de la misma reforma y son para lo mismo, pero el único que se elige de manera transparente es el del Poder Judicial”, enfatizó.

Destacó los errores en las listas de los otros dos comités, pues, aseguró que se pusieron las condiciones para que todo saliera mal, principalmente por los tiempos.

Molina de la Puente continúa sus actividades como magistrada y reconoció que no es fácil participar en un proceso que implementa algo con lo que no está de acuerdo, pues la reforma judicial es violatoria de derechos humanos.

Destaco que fue designada para integrar el Comité por una mayoría de ministros de la Corte que siguen defendiendo la independencia judicial.

“Tal vez coincidimos todos los comités y todas las personas, los tiempos previstos en los acuerdos y en las convocatorias, porque no da tiempo de hacer las cosas con la calidad que se desearía por la trascendencia de todo lo que se está haciendo…

“Pero eso lo vimos desde la discusión, que no fue tal, de la propia reforma y parecería que hay una prisa inexplicable que lo único que está llevando es a que que se reforme el Poder Judicial y se integren en las candidaturas y finalmente entren en funciones personas que no podrán ser evaluadas correctamente conforme a sus perfiles, no obstante una reforma constitucional que además tiene tantas fallas y el cero perfil exigido”, señaló.

La magistrada también destacó que el ministro en retiro Arturo Zaldívar informó en X que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal decidió seguir con el proceso electoral, con el argumento de la resolución del Tribunal Electoral del PJF, a pesar de que fue notificado de una suspensión definitiva.

“(A Zaldívar) ya se le olvidó ser juzgador, pero eso tampoco es novedad, él debe saber más que nadie cuáles son las reglas del juicio de amparo, era muy estricto y cambió muchas cosas que dijo en su momento cuando estaba en funciones de ministro a lo que es ahora como político…

“Pero él más que nadie debe saber la importancia de la suspensión en el juicio de amparo y la importancia de que se acaten esas decisiones y él sabe cuál es la trascendencia del desacato y de la destrucción del estado de derecho, cada quien tiene sus convicciones y nuestros propios valores que nos hacen seguir defendiendo la democracia”, enfatizó.

