Crónica imperdible, el documental “La Montaña”

Hace 30 años se levantó en armas el movimiento zapatista y su lucha no para, ellos mantienen la esperanza de un cambio verdadero y profundo que debe gestarse no sólo en México, sino en el mundo entero, por eso es que emprendieron un viaje marítimo hacia Europa y esta experiencia quedó grabada en la cámara del periodista Diego Enrique Osorno en el documental “La Montaña”.

“Los zapatistas crearon un movimiento que me interesa bastante y que con esta iniciativa tan loca, me permitía seguir explorando mi entendimiento sobre ellos. Además como periodista es una crónica que no podía perderme”, dijo Osorno en entrevista.

El viaje se hizo a mitad de la pandemia de COVID-19, siete indi´genas mayas llamado el Escuadro´n 4-2-1 del EZLN, llevaban su semilla a otro continente tardarom 52 días en el mar, cuando por fin gritaron “Tierra a la vista”, durante todo este tiempo, tanto el grupo, como el capitán del barco y el mismo periodista trabajaron en el barco para mantenerse aflote.

Durante el recorrido de “La Montaña”, Diego Enrique Osorno entendió que si bien la gente suele elegir los gobiernos “menos peores”, los zapatistas saben que hay otro mundo, otra forma de vivir y esta idea la “tratan de llevar a la práctica con iniciativas como éstas que están en el borde de lo performático y lo real. Es tener imaginación política, no nos resignemos a lo que aparentemente hay, no nos resignemos a que sólo hay PRIAN y Morena”.

El periodista señaló que esta historia no sólo es para la gente interesada en el movimiento zapatista y su lucha social, es una película para cualquier persona que tenga curiosidad e inquietud sobre lo que sucede a su alrededor, y sienta que algo tiene que cambiar en el mundo.

“Es un documental que invita a una reflexión o una inspiración, porque necesitamos tener esperanza, de tener tiempo para contemplar las cosas, porque vivimos en una sociedad muy vertiginosa, por eso además del discurso zapatista, también tiene el discurso del mar de la contemplación, de la calma, porque tomas tan planas hasta pueden ser angustiante. Entonces es verla y escuchar los diversos mensajes”, explicó.

Rodar este material no fue fácil, Osorno junto más de 120 horas de video y en cuanto llegó a tierra firme, el proceso de edición fue largo. La comunicación durante el viaje tampoco fue fluida, ya que ninguno de los zapatistas hablaba español como su lengua original, mientras que la tripulación era alemana, pero aún así lograron conversaciones sumamente reflexivas.

El documental se estrena este jueves 5 de septiembre en salas culturales de Cinemex y Cinépolis y el viernes 6 llega a la Cineteca Nacional. De esta experiencia, Diego Enrique escribió un libro que saldrá a la venta este año.

DATOS

El material cuenta con la producción Detective, Exile Content Studio y Expansión Films.

Lupita, Carolina, Ximena, Yuli, Felipe, Bernal y Marijose son los zapatistas del viaje.

Todos forman el Escuadro´n 4-2-1 del EZLN, que busca plantar una semilla en tierras nuevas.

El libro de “La Montaña” será editado por Anagrama y llegará en noviembre.

NÚMEROS

52 días estuvieron en altamar.

7 zapatistas hicieron el viaje.

Por Patricia Villanueva Valdez

