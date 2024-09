"Alejandro Moreno miente; no somos iguales y que entiendan que la forma de hacer política cambió": Ernestina Godoy

Ernestina Godoy Ramos, Senadora por Morena, reaccionó a las declaraciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien acusó al grupo parlamentario del partido guinda en el Senado de de "amenazar" a los legisladores tricolores para que voten a favor de la reforma al Poder Judicial, al respecto la exfiscal de la Ciudad de México aseguró que son mentiras las palabras emitidas por el priista esta mañana, al tiempo que destacó que los partidos de oposición no ha entendido que la forma de hacer política ha cambiado.

"Nada de lo que 'Alito Moreno' dice es verdad: No somos iguales y que entiendan que la forma de hacer política cambió. No es a través de declaraciones de ese tipo que abonan a la confrontación como se mejorará el debate, nosotros abonamos al diálogo, mis compañeros actuamos de manera distinta", aseveró la legisladora oficialista en entrevista con Sandra Romandía para Romandía en El Heraldo de Heraldo Radio.

Nosotros no actuamos así, buscamos que las cosas cambien y no vamos a caer en situaciones que a ellos les parece posible, de ninguna manera amenazamos ni ofrecemos millones de pesos, los tiempos cambiaron, siguen sin darse cuenta que los servidores públicos tenemos ética, enfatizó Godoy Ramos.

Alejandro Moreno acusa al Grupo Parlamentario de Morena de amenazas

Ernestina Godoy Ramos aseguró que la bancada guinda en el Senado ya se encuentra sosteniendo conversaciones con distintas senadoras y senadores. FOTO: Especial

Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas acusó esta mañana al grupo parlamentario de Morena de amenazar al grupo parlamentario del PRI con el objetivo de orillarlos para votar a favor de la reforma al poder judicial; además los acusó de promover ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la sesión el día de la votación, así como de amenazas de las fiscalías para los legisladores y sus familias, e incluso presiones del INE.

"Lo único que quiero decirles es que no es un tema (la reforma) en el que dicen que no se ha escuchado a alguien o que no se ha dialogado, es un tema en donde se ha discutido y expandido en todo el país, en todos los niveles, es el tema de la reforma al poder judicial. Porque no empezó el 5 de febrero de este año cuando el presidente presentó la iniciativa, este tema es de mucho antes, casi iniciando la administración se recordó que se buscaba la reforma al poder judicial, pero era evidente que el poder judicial no deseaba modificarse por dentro, por lo tanto el presidente hizo uso de su facultad de presentar una iniciativa desde febrero", recordó la legisladora.

"Estamos platicando con senadoras y senadores": Godoy Ramos

Ernestina Godoy Ramos aseguró que la bancada guinda en el Senado ya se encuentra sosteniendo conversaciones con distintas senadoras y senadores, explicando con detalle las dudas que pudieran tener respecto al dictamen que les fue remitido la mañana de este miércoles, esto con el objetivo de lograr alcanzar la mayoría calificada.