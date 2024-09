Gratitud e inclusión sin prejuicios, pilares de nuestro Gobierno: Armenta

“Vamos a ponderar el orgullo poblano, por ello los nombramientos en el gabinete son una muestra de inclusión sin prejuicios, seguiremos el ejemplo de la Doctora Claudia Sheinbaum, de incluir a todos bajo la columna vertebral de Morena y del Humanismo Mexicano”, aseguró Alejandro Armenta, gobernador electo, al dar a conocer en rueda de prensa a nuevos integrantes que los acompañarán en la administración estatal a partir del 14 de diciembre.

Como director del ISSSTEP, nombró a Luis Antonio Godina Herrera; a Mariana Rojas Ramírez, como directora del Centro de Desarrollo Municipal Humanista, quien estará acompañada por César Cansino Ortíz, como secretario Técnico y David Edgardo Huerta Ruíz, como secretario Técnico Operativo. También designó a José Alejandro Sánchez Ramírez, como director general del Colegio de Bachilleres de Puebla y en el área de logística integró a José Manuel Bulmaro Coba Lomé.

Nuevos nombramientos en el Gabinete de Alejandro Armenta. El Heraldo de México.

“Compartirles que estos nombramientos son una muestra más de inclusión, la inclusión no es de dientes para afuera, no es sólo discursiva. Cuando competimos para lograr la candidatura interna de Morena y los aliados nos enfrentamos, yo entendí el mensaje de la Doctora Claudia Sheinbaum de unir a todos y ahí están, a nivel nacional todas y todos trabajando en torno a la Doctora Sheinbaum. Lo mismo he hecho bajo la columna vertebral inamovible ideológicamente de Morena y del Humanismo Mexicano. Por eso es que los nombramientos que hoy hago, son sin prejuicio”, expresó.

Alejandro Armenta, gobernador electo, ofreció una rueda de prensa sobre los nuevos integrantes del Gabinete. Especial.

Alejandro Armenta indicó que la característica del gobierno que encabezará será de gratitud e inclusión; además agregó que “el gobernador no se va a promover en el exterior o en todo el país, se hablará de los poblanos por su riqueza y talento, me voy a consagrar por amor a Puebla”.

