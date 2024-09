Tres unidades médicas del IMSS reciben certificación del Consejo de Salubridad General por Gestión de Calidad y Seguridad del Paciente

Zoé Robledo, destacó que las unidades galardonadas cumplen con el Modelo Único de Evaluación de la Calidad (MUEC) del Consejo de Salubridad General (CSG). IMSS

Tres Establecimientos de Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron certificados por el Consejo de Salubridad General (CSG) por cumplir con el Modelo Único de Evaluación de la Calidad y Seguridad del Paciente.

Las unidades médicas certificadas en la categoría Establecimientos de Tipo Ambulatorio fueron la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 18 de Tijuana, Baja California; y la UMF No. 34 de Guadalajara, Jalisco; mientras que en la categoría Establecimientos de Atención Médica Hospitales Públicos, se distinguió a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 “Dr. Luis Castelazo Ayala”, en la Ciudad de México.

El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, destacó a través de sus redes sociales que la distinción se dio luego de que la Comisión para la Certificación evaluara el Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente en dichas unidades.

“A todas las personas que hicieron posible este reconocimiento gracias a un trabajo coordinado y de calidad, ¡muchas felicidades!”, planteó.

Durante la 1ª Ceremonia de Certificación en el Modelo Único de Evaluación de la Calidad, la doctora Italy Adriana Arvizu, coordinadora técnica de Riesgos Médicos, Calidad y Seguridad del Paciente del IMSS, acudió en representación del director general del Seguro Social.

El Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado que depende del presidente de la República y tiene el carácter de autoridad sanitaria, su objetivo es identificar asuntos prioritarios de salubridad general -como crisis y epidemias-, convocar intersectorialmente a su análisis y dar seguimiento a los responsables de su ejecución.

A la ceremonia, realizada en la Sala B del Instituto Nacional de Medicina Genómica, en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, también acudieron Marcos Cantero Cortés, secretario del Consejo de Salubridad General y presidente de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica; Octavio Velasco Vargas, en representación de Bertha María Alcalde Luján, directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); el doctor Rosbel Toledo Ortíz, en representación del director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Calderón Alipi.

A la ceremonia acudieron Marcos Cantero Cortés y Octavio Velasco Vargas Foto: IMSS

Además, el general brigadier médico cirujano Olga Juárez Patiño, en representación del general Luis Crescencio Sandoval González; el doctor Leonel Manuel Martínez Ramírez, en representación del ingeniero Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex; Amelia Guadalupe Arcos Martínez, en representación del almirante Rafel Ojeda Durán, secretario de Marina.

Asimismo, el doctor Gilberto Felipe Vázquez de Alba, en representación de la presidencia de la Academia Nacional de Medicina de México; el doctor José Luis García Ceja, director general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud; la maestra Mariana Neve González, en representación de Nuria Fernández, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); y Miguel Mandujano, director general de Conciliación y Encargado de Despacho de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

