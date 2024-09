El actor Horacio García Rojas apuesta por las raíces mexicanas

Tras formar parte de proyectos como “Diablero” y “Batman Azteca: Choque De Imperios” y “Coyotl”, estos dos últimos están por estrenarse, el actor Horacio García Rojas entendió la importancia de difundir en la ficción, la riqueza de la cultura mexicana para abrir la conversación sobre aceptación de las raíces nacionales.

Especialmente con “Batman Azteca: Choque De Imperios”, porque combina el pasado prehispánico, la reivindicación de los orígenes aztecas, con la ciencia ficción, la fantasía y los cómics de DC. “Es un proyecto que me emociona mucho, creo que abrirá puertas de diálogo, sobre todo con los jóvenes para entender de dónde venimos cuál es nuestro momento histórico y de que nos tenemos que enorgullecer de los que hoy todavía mantienen vivas esas tradiciones que nos hacen ser la nación tan hermosa que es México, diverso y plural con 69 lenguas indígenas vivas”, detalló.

En este material García Rojas presta su voz a “Yohualli”, siendo la primera vez que participaba en un doblaje de manera profesional, el proceso se hizo en tres partes y fue algo que disfrutó al máximo, por eso espera repetir pronto esta experiencia.

En el mismo ambiente está situado “Coyotl”, ya que a través del realismo mágico mexicano, presentarán un héroe que por fin libera a todo un poblado de las atrocidades del crimen organizado, pero es un héroe ligado al misticismo nacional. Este trabajo se ha visto retrasado por la pandemia y los problemas sindicales de Hollywood, pero espera que pronto vea la luz en HBO Max.

Con este objetivo en mente, el actor entró al mundo creativo para cambiar narrativas y ofrecer más de estas historias que demuestran la magia que hay en las tradiciones mexicanas y ya trabaja en varios guiones.

“En un futuro me visualizó no sólo siendo intérprete, también como creador, haciendo cosas que tengan que ver con este pasado histórico, llevado al presente y que tenga que ver con nuestra raíces, nuestra aceptación de ser lo que somos, porque son cosas que le gustan a la gente y se han trabajado muy poco”, afirmó.

Por ahora, Horacio García Rojas celebra la respuesta que ha tenido “Accidente”, en Netflix, y “Las Azules”, en Apple TV, dos producciones donde da vida a policías, pero en distinta época. En la primera da vida a “Fonseca”, un hombre honesto que busca llevar justicia en un poblado donde el dolor hace que la gente tomé las peores decisiones; en la segunda, es un detective machista que poca atención presta a las ideas de sus nuevas integrantes policías femeninas.

“Estoy contento de que la narrativa esté cambiando, no critico los contenidos del narco porque es parte de lo que sucede en Latinoamérica, desgraciadamente, estamos relacionados con la violencia sistematizada, pero no somos lo único, entonces me encanta que se diversifiquen las historias y mostremos que también de este lado del mundo se pueden hacer grandes historias”, finalizó.