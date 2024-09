Premian labor a favor de la paz

En medio de un ambiente de camaradería, el Consejo Nacional de la Abogacía “Ignacio L. Vallarta” en coordinación con el Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, otorgaron la presea “Dra. Ruth Villanueva Castilleja” en grado de Excelencia a 10 mujeres y hombres destacados que trabajan por el bien y la paz en México.

Entre los galardonados destaca el Licenciado Franco Carreño Osorio, Director General de Heraldo Media Group, quien fue seleccionado tras un minucioso estudio en el que se encontró que su labor profesional y personal todos los días, permite brindar esperanzas y oportunidades a quienes así lo necesitan.

Al Director General de Heraldo Media Group se le reconoció su amplia trayectoria y labor en búsqueda de la Justicia y del Fortalecimiento de la Cultura para la Paz.

También reconocieron a la Doctora Gianni Rueda de León Iñigo, quien, en los últimos 16 años, se ha desempeñado en diversos cargos como titular de la Subprocuraduría Federal de Asuntos Foráneos y subprocuradora general de Asesoría y Apoyo Técnico en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y actualmente se desempeña como coordinadora general de Conciliación Individual del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

La Doctora Rosalía Buaún Sánchez, quien fue la primera niña locutora de México, y es presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, recibió la medalla “Ruth Villanueva Castillejos”, por su desempeño que se desarrolla en favor del fortalecimiento de una cultura por la paz en nuestro país.

En tanto, Ruth Villanueva Castillejos, presidenta colegiada del Consejo Nacional de la Abogacía “Ignacio L. Vallarta”, resaltó que la presea, que lleva su nombre, se entregó inicialmente a mujeres, pero ahora con motivo del Día Internacional de la Paz, también se incluyó a los hombres para poder fortalecer el camino de la cultura de la paz.

“La paz es la no violencia, es la coincidencia, es buscar afinidad, es como ayudar al prójimo, es todo esto que de alguna manera, se piensa, así como se piensan las guerras, lo ha dicho el secretario general de la ONU, pues si se piensan las guerras también se tiene que pensar la paz. No viene gratuita, no es solita, no camina por la calle. La tenemos que buscar y que procurar”, expuso.

El presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, resaltó que pensaron muy bien a quién entregarle la presea “porque son todos ustedes, gente que ha luchado por el país en distintos ángulos, que ha buscado la paz, que ha buscado la libertad y que ha buscado la justicia”.

Entre las mujeres y hombres que también fueron reconocidos estuvieron la licenciada María Paula García Villalobos, quien desde 2020 trabaja en Chevez Ruiz Zamarripa y Compañía, donde se ha especializado en la elaboración y seguimiento de medios de defensa ante diversas autoridades fiscales y judiciales, y a partir de este año, se desempeña en el área administrativa de Absara.

Además, recibió la presea Karla Teresa García Villalobos, experta en imagen pública y fundadora de “Conquistarte”, una marca inspiracional dedicada a transformar la percepción que las mujeres tienen de sí mismas, y romper con los estándares de belleza tradicionales. Tras el evento, compartió en sus redes sociales que esto “significa esperanza, oportunidades y el compromiso constante de luchar por un mundo más justo y en paz”.

El reconocimiento también fue para Magda Licet Labastida, es maestra en gestión y resolución de conflictos y prevención de delitos en derechos humanos y es doctora en Política criminal, se ha desempeñado en diversas instancias internacionales como la oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito en México, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es mediadora privada certificada en el Poder Judicial de la Ciudad de México.

En más de 17 años de servicio, Taidé Michelle Zendejas, se ha desempeñado en diversos cargos desde agente del ministerio público en la Delegación de la Fiscalía General de la República, y ha sido coordinadora de gestión en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, así como directora de Relaciones Laborales y de Servicios en la dirección general de recursos humanos de la Secretaría de Gobernación.

Otro de los galardonados es el magistrado Fernando Rangel Ramírez, licenciado y doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y es un gran referente en el Sistema Penal en México.

Otro de los distinguidos fue Héctor Sulaimán Saldívar, quien estuvo ausente por enfermedad. Es socio fundador del despacho Grijalva, Latapí, Sulaimán y Tlapanco Abogados; ha recibido múltiples reconocimientos como en el Senado de la República, por la labor hecha a favor de la juventud, e ingreso a la legión de honor en la Facultad de Derecho de la UNAM, y ha sido condecorado con la Orden de Caballero de San Marón, por su esfuerzos en favor de la justicia social y contribución a la paz mundial.

También se reconoció a José Elías Romero Apis, por su amplia trayectoria en 50 años de ejercicio profesional, destacándose en la procuración de justicia como subprocurador en diversas ocasiones en la Procuraduría de Justicia en la Ciudad de México así como en la Procuraduría General de la República. Además, fue diputado federal en la 58 Legislatura, y es reconocido como un gran constitucionalista y excelente catedrático en la UNAM.

Por Jorge Almaquio

