Presidenta del Poder Judicial de Campeche desmiente al senador Daniel Barreda

La presidenta del Poder Judicial del Estado de Campeche, Leticia Lizama, afirmó que el padre del senador Daniel Barreda nunca estuvo detenido ni hay ninguna carpeta de investigación en su contra, con lo que desmiente la versión del legislador quien aseguró que su familiar estuvo privado de su libertad y por eso no votó la Reforma Judicial.

“Absolutamente ninguna demanda en contra del padre de este señor (Barreda) ninguna cita para ninguna audiencia en el edificio de Oralidad Penal, en consecuencia, pues que me disculpe el senador, pero yo la información que tengo es que absolutamente ni fueron detenidos ni tuvieron ninguna audiencia”, expuso la magistrada en entrevista en NCS Campeche.

Foto: Misael Zavala

Dijo que con esto, el “argumento” presentado por emecista para explicar su ausencia durante la sesión del martes de la semana pasada en el Senado “se caen”.

Lizama explicó que cualquier persona puede aparecer en el exterior del edificio, pues no hay restricciones, por lo que el legislador pudo haber llegado de otro lado.

“Creo que (lo entrevistaron) en la escarpa, allí cualquier hijo de vecina puede pasar, pararse allá y pedir que lo entrevisten, lo que yo vi es que estaba en la puerta, pero en la puerta puede estar cualquiera”, agregó la magistrada, quien detalló que un actuario revisó todo el edificio.

El miércoles, en conferencia de prensa, Barreda acusó que fue amenazado y prácticamente retenido en la Sala de Juicios Orales de Campeche para no votar contra la reforma judicial.

Incluso desmintió que haya hablado con senadores de Morena, incluidos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Tras siete días sin pronunciarse, el senador emecista declaró que fue condicionado a que si se retiraba de la Sala, procesarían a su padre.

“Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar procesarían a mi padre, durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario, ni de otro grupo parlamentario, después de pasar ese tiempo nos dejaron salir alrededor de las 10 de la noche, una vez que el Senado de la República estaba apunto de concluir la votación en lo particular”, expuso.

