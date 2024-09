El grabado mexicano luce en el MET

A finales de la década de 1920, Jean Charlot (1898-1979) se vinculó con el Museo Metropolitano de Arte (The Met) de Nueva York. Después de pelear en la Primera Guerra Mundial, el artista francés llegó a México en 1921 donde conoció el arte prehispánico, compartió estudio con el muralista Fernando Leal y se convirtió en asistente de Diego Rivera. Involucrado en la escena artística promovió el grabado en madera y las técnicas litográficas mientras acumulaba obra.

Buena parte de sus adquisiciones, y otras piezas hechas por él, acabaron siendo la semilla de la extensa colección de grabado mexicano del Met. Primero como donación del artista y después como encargado del museo para adquirir obras en México.

En el momento actual, definido por el museo neoyorquino como “de creciente interés internacional” por el arte mexicano, parte de esa colección, y otra adquirida recientemente, protagonizan una magna exposición. El 12 de septiembre, The Met inaugura Grabados mexicanos a la vanguardia (Mexican Prints at the Vanguard), con más de 130 obras, entre xilografías, litografías y serigrafías, en tres galerías.

Créditos: (Especial)

Se trata de un extenso recorrido, dividido en seis secciones, con obra de José Guadalupe Posada, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Leopoldo Méndez, entre otros, que destaca obras poco conocidas de la colección y explora el impacto cultural, social y político del grabado como medio. “Esta exposición evoca la resonancia continua de las artes gráficas en México e ilumina los tesoros de la Colección de The Met, muchos de los cuales nunca antes se habían exhibido”, afirma Max Hollein, presidente del museo.

El recorrido va desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. El inicio pone énfasis en el papel de Posada y continua con el periodo revolucionario. Una parte de la exposición está dedicada al Taller de Gráfica Popular hasta llegar a la década de 1940.

La colección del Met de grabados y libros mexicanos continúa creciendo: en marzo pasado recibió una donación de la Colección Pinkowitz, de más de 300 piezas elaboradas por diferentes artistas.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ