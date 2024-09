¿Qué vendrá tras la conformación de la LXVI Legislatura? Esto dicen los expertos

Durante una transmisión especial de El Heraldo Media Group, conducida por Isaías Robles para El Heraldo Radio, se llevó a cabo un debate y análisis con motivo de la instalación de la Sexagésima Sexta Legislatura, para este domingo 1 de septiembre, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) diera su último Informe de Gobierno en el zócalo de la CDMX.

Los expertos invitados para la mesa de análisis de este domingo, Ernesto Guerra, analista político; Fernando Dworak, consultor político; y Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa; manifestaron sus puntos de vista sobre la conformación de esta nueva Legislatura y lo que vendrá con ella para los mexicanos.

Una conformación histórica

Ernesto Guerra consideró que la conformación de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión es histórica debido no solo a que fue todo un proceso cuestionado y por la forma en cómo se ejerció el 8%, sino por el hecho de que con la mayoría calificada se tiene los números suficientes para cambiar la Constitución Política.

"Por eso el calificativo no es menor de ser histórica, representa esta posibilidad, que si bien nace de las urnas, efectivamente tuvieron mayoría calificada", expresó.

Por su parte, Fernando Dworak señaló los simbolismos que caracterizaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la entrada de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ya que por un lado durante 6 años legitimaron el proyecto de nación, y por el otro "esta es la primera vez que tenemos un gobierno con mayoría, la última vez que se tuvo algo parecido fue en la 56 legislatura", apuntó.

En ese sentido, el consultor político aseguró que hubo dos situaciones esenciales que proliferaron que esto esté sucediendo:

1. El fracaso de las anteriores administraciones, "que nos llevó a votar por un líder carismático".

2. Este líder carismático presentó sus derrotas como victorias.

"Esto teje una narrativa de la consolidación del proyecto de nación, es parte de movilizar adhesiones para legitimar un sistema", planteó Dworak.

¿Qué papel debe jugar la oposición frente a este contexto?

El director de Lupa Legislativa, Juan Ortiz, manifestó para El heraldo Radio, que "me gustaría que la oposición pudiera entender el papel y la situación en la que está", donde lo que más le conviene es tener apertura a cualquier discusión que venga.

En ese sentido, Ernesto Guerra destacó que la oposición tendrá legisladores en la Cámara que deberán ser críticos y propositivos, pues aun parece, dijo, que no han reaccionado a lo que paso el 2 de junio, en las elecciones.

"Tienen que salir y ser autocríticos, decir qué pasó y qué vamos a hacer ante esta situación, no solo sobre las Reformas y el papel que tendrán en los Congresos, el problema es que hay una oposición que no se ha creído que es una oposición", consideró el analista.

Guerra agregó que tampoco se trata de que deban decir a todo que no, creo que hay reformas que pueden ser rescatables, en donde la oposición tiene la posibilidad de mejorar el marco regulatorio de nuestro país.

"Si bien Morena tiene mayoría hay 42 legisladores de la oposición", acotó durante la Transmisión Especial de El Heraldo Media Group.

Por su parte, Fernando Dworak señaló que debido a que la estrategia de la oposición de atacar al poder en turno no le funcionó, debe buscar una alternativa que sea igual de atractiva que la de la coalición de Morena-PT-Verde, una que sea creíble.

"La oposición no ha optado por reconectar con la ciudadanía (...) necesitan cambios, en 6 años la oposición no impulsó ningún solo voto, se necesita relegitimar lo que había antes, hay que comenzar a convencer", aseguró.

¿Qué pasará con la presidenta Claudia Sheinbaum y esta nueva Legislatura?

Ernesto Guerra afirmó que tendrán una discusión más ordenada, en comparación con la relación de López Obrador con la bancada, y explicó que aunque pueda o no gustar personajes como Ricardo Monreal, nuevo presidente de la Bancada de Morena, "fue quien más tuvo trabajos de conciliación, me aprece que es un gran operador político que puede darse los tiempos", por ello, dijo "yo sí estoy convencido de que habrá diálogo".

Además, planteó que "no solo porque tengan la mayoría no van a respetar a las minorías y la democracia participativa". Y en ese sentido, Fernando Dworak coincidió, pues manifestó que "yo lo veo exagerado", el que todo esté perdido con Morena y su mayoría, "el PRI incluso cuando tenía todo no hacía lo que quería (...) creo que es la gran pregunta, aunque yo esperaría a ver", expresó.

No obstante, destacó que cuando la figura de López Obrador vaya desapareciendo, pueden ocurrir dos escenarios: