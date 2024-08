Rafael Amargo desencadena su baile

Los primeros cinco meses de este año fueron los peores de su vida, una auténtica pesadilla de la que sale con un claro mensaje: la justicia no es igual para todos. Pero el bailaor español Rafael Amargo es un ser que crece ante las adversidades. Estar privado de libertad durante ese tiempo le ha valido para pensar, recapacitar y, también estudiar.

El andaluz realizó un máster en Gestión y Dirección de Museos que acabará en unos meses. El tiempo para él es oro y lo invierte en reconducir su vida y hacer lo que más le gusta, bailar. Además, tiene un gran número de proyectos que lo llevaran por España, México y Estados Unidos -en estos dos últimos países, no descarta la idea de fijar su residencia-.

Ahora parece que el artista vuelve a bailarle a la vida como él sólo sabe y la vida quiere bailar con él. La Audiencia Provincial de Madrid absolvió al bailarín y coreógrafo por vender droga en su casa, por la que se enfrentaba a nueve años de prisión. Hasta ese día había estado cinco meses en la cárcel. Una ‘injusticia’ en la que han sufrido en primeras carnes, desde el propio protagonista, hasta sus hijos León y Dante, quienes han demostrado ser maduros y discretos en este asunto. Ahora la vida le premia. En los próximos meses viajará hasta Las Vegas, donde será el primer artista flamenco en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas. Un galardón que le hace muy feliz. Un premio muy reconocido para un artista que sólo quiere bailar entre ondas positivas.

- Enhorabuena por esa estrella de la fama que recibirá en los próximos meses en el paseo de la fama de Las Vegas donde es uno de los pocos artistas españoles en obtenerla… Ya era hora de recibir buenas noticias, ¿no?

- Pues sí. Sobre todo, para el flamenco, pues voy a ser el primer artista flamenco en conseguirla y el cuarto español en tenerla. Así es que estoy inmensamente feliz y emocionado. Este galardón llegó cuarenta y ocho después de conocer la resolución, pero pienso que los americanos lo tenían ahí a espera de saber qué iba a pasar con toda mi resolución judicial. Cuando de repente me llamaron para comunicarme esta noticia pensé que estaban de broma. Al estar tanto tiempo sin bailar y todos los acontecimientos que han ido pasando, me ha dejado con el corazón herido y sinceramente todo lo bueno que me está pasando, qué es lo normal, me ha costado asimilarlo. Pero me da mucha alegría este galardón, ya me he puesto las pilas y estoy completamente a full y listo para de nuevo subirme a un escenario y dar lo mejor de mí.

- Años duros que ha vivido usted. ¿Cómo se ha sentido en todos estos meses?

- Bueno, fíjate lo que ha pasado hace unos días con Nacho Cano. Fue el mismo grupo policial que intervino en mi asunto. La diferencia es que nadie me escuchó, nadie me apoyó. Nacho ha tenido a la prensa, a algunos partidos políticos, -claro que él se posicionó políticamente-. Yo no estaba posicionado en ningún lado, simplemente fui víctima de un tema que no me pertenecía. Quiero mucho a Nacho, siempre he estado de su lado. De hecho, empecé con su espectáculo ‘Malinche’. Cuando a mí me pasó todo esto nadie me respondió a los mensajes que envié a algunos políticos. No he tenido ni mucho menos el apoyo que ha tenido el gran Nacho Cano.

- ¿Confía Rafael Amargo en la justicia? ¿O hay una ley diferente depende de para quién?

- Creo firmemente en la justicia porque la sentencia que se me ha dado se ve muy claro en todo el caso. Han sido muy justos y coherentes y estoy muy agradecido. Pero si tengo que decir que la justicia no es igual para todos igual. Hay que tener suerte pues la justicia es muy lenta. La mayor injusticia es la justicia lenta. Lo que tengo claro que podría haberme ahorrado dos años y medio, pues este juicio no debió haber pasado del juzgado de Instrucción a la Audiencia Provincial.

- ¿Va a pedir Rafael Amargo daños y perjuicios?

- Ahora confió mucho en mi abogado Marcos García Montes que ha hecho un juicio increíble. Pero de momento hay que esperar a que responda la Sala, ya que la Fiscalía recurrió y hay que saber esperar a los tiempos. Ya después se verá cómo procedemos para pedir responsabilidades por ese daño que me han hecho tanto a mí como a toda mi familia. Es hacer daño gratuito e innecesario.

- Le van a conceder un merecido galardón al otro lado del Atlántico ¿cómo se siente cuando llegan noticias de este tipo?

- Primero no me lo creí porque venía muy vulnerable de todo este tiempo sin ver la luz. A medida que pasaba el tiempo empecé a creérmelo y a estar algo ilusionado. Pero te diré que tengo que seguir sanando porque cada mañana que me amanezco me sigo preguntando con mucho resentimiento ¿por qué me ha pasado esto, por qué de esta manera? Así es que cuando termine de curar, lo más probable es que haya un Amargo mucho más fortalecido del anterior. Es cuestión de tiempo.

- ¿Se siente profeta en su tierra?

- Pues mira te diré que el próximo mes de noviembre me dan el Premio Lorca en el Festival de Cine de Granada. Ha sido muy bonito que actores como Cayetana Guillén Cuervo y todo el equipo haya pensado en mí después de todo lo que me ha pasado es una grata noticia.

- ¿En qué pensaba en los momentos que estuvo en la cárcel?

- Se me pasó todo tan en una nube…Recuerdo que fueron las navidades más amargas de toda mi vida. Me tuve que poner en huelga de hambre porque no querían cambiarme de módulo. Estuve en un módulo masivo que depende de cómo es tu comportamiento te cambian o no. Todo ha sido muy feo.

- ¿A quién se encomendaba?

-Me encomendé a mis padres y a mi mujer, Luciana Bongianino. Tuve muchísima suerte teniéndolos y ya con eso me bastó. Aunque también vinieron muchos amigos a verme, más de lo que imagine. Te das cuenta en estos casos quién es quién. Pero, gracias a Dios ahora tengo que mirar adelante y con numerosos proyectos que tengo entre manos.

- Conociéndole seguro que ha sacado la parte positiva de esta pesadilla

-Me he dedicado a finalizar el máster que estaba realizando en la Universidad de Barcelona sobre drogodependencias. En la cárcel he finalizado la tesis del máster. Estoy contento, feliz y muy orgulloso de este reto.

- Tengo entendido que su idea es fijar su residencia entre México y Miami. ¿Qué planes tiene en este maravilloso país azteca?

-Pues sí. Esa es, a priori, mi idea. Es donde me gustaría estar. Además, para el cine, México es como la entrada para los Estados Unidos. Mi idea es instalarme ahí e ir viendo los proyectos y oportunidades que me van brindando. Y paralelamente al mundo flamenco pues dirigir también la película ‘El amor amargo de Chavela Vargas’. Quiero comerme el mundo.

Fotos: Cortesía del Artista

- Además el flamenco es un arte que los mexicanos valoran muchísimo y seguro que allí está Dios. ¿Cómo cree que lo acogerán los mexicanos?

-Bueno, mi idea es ir ahora en agosto y tantear un poco el asunto de la residencia. Aunque tengo experiencia en este maravilloso país cuando participé en el Campeonato Mundial de Baile y tengo a María Juncal que tiene un tablao flamenco en México y le va fenomenal. Así es que la idea me ronda en la cabeza. México es una gran potencia en el flamenco.

- Quien ha demostrado ser un pilar fundamental en su vida ha sido su esposa… ¿cómo ha llevado Luciana todo este asunto?

-Luciana ha vivido este asunto como si también hubiera estado dentro. Pienso que cuando una persona está en la cárcel, está igual en la cárcel la persona que está fuera porque tiene que estar las 24 horas pendiente del teléfono, del economato, mil historias…y con más miedo porque ella no sabe lo que estaba pasando dentro. Pero todos me han dado muchos ánimos.

- ¿Cómo ve usted la vida en estos momentos?

-Ahora mismo miro hacia delante con fuerzas y veo la vida como con 49 años como si tuviera 19. Empezar de cero, no con la misma ilusión, pero sí con un nombre y una carrera.

- ¿Durante el tiempo que estuvo en prisión, dio clases de baile en la cárcel? ¿Pudo bailar en la cárcel? ¿Dónde? ¿En el patio, en la celda?

-No, no me dejaron meter las botas.

- ¿Cómo participabas en las actividades de la prisión? Concursos literarios, bailes…

-Había muchísimas cosas, pero me daba mucha vergüenza. Porque sabía que todo el mundo iba a hablar de mí y preferí mantener la discreción.

- ¿Cómo te estás recuperando mentalmente de este mal sueño?

-Voy poco a poco. Pero lo que más fuerza me da y recupera mejor es cuando suena el teléfono para ofrecerme algo. Pienso, mira se siguen acordándome de mí. No paro de hacer cosas y estoy imparable.

Tras este mal sueño vivido en las propias carnes del artista, Amargo es un ser que tiene una sensibilidad especial pero también una fuerza interior, la misma o más que los taconeos de sus botas a la hora de bailar. A modo de resumen esto es la retahíla de todo lo que tiene por delante el gran artista granadino.

ELEMENTOS

Como director de escena acaba de estrenar Complejo destino Electra, con Josele Román y su mujer Luciana Bonn.

Está en plena grabación del documental y el biopic de su vida.

Tiene entre manos un libro poemario que lleva escribiendo desde 2013. En la prisión escribió una novela de ficción ‘El hijo de la Macorina’, que en los próximos meses saldrá a la venta.

En unas semanas presentará un programa de flamenco en Es Tu Tele, de ámbito autonómico para toda la Comunidad de Madrid, que ha sido elegida capital mundial del flamenco.

Está de director en la pre-producción de un cortometraje ‘Pura Alma’ donde relata la relación de dos chicas, una de ellas sordociega.

Por Verónica Benjumeda.

