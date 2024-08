Van contra productos chatarra

En las próximas semanas se publicarán los nuevos lineamientos que sancionarán tanto a los colegios públicos y privados como a las autoridades educativas por vender productos chatarra en las escuelas, señaló Ruy López Ridaura, subsecretario de Salud.

En el marco del 10º Foro Regional de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, López Ridaura indicó: “llevamos muchos años con lineamientos -no vinculantes- que establecían que no se vendieran productos altamente procesados en las escuelas, pero todo mundo reconocemos que no están fuera”.

Agregó que “gracias a los cambios a la ley de Ley de Educación, ya tenemos los nuevos lineamientos que serán publicados por el secretario de salud Jorge Alcocer y la Secretaría de Educación en las próximas semanas y se implementarán en un periodo de seis meses”.

De esta manera, “será obligatorio para todo el sistema educativo público y privado”, pues habrá un reglamento con sanciones específicas, como: cancelar contratos con proveedores externos; imponer sanciones para las autoridades escolares, las cuales desde ahora estarán bajo una mayor vigilancia por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para verificar que no haya algún tipo de corrupción.

La alternativa para combatir estos productos chatarra en México, comentó el subsecretario, fue fortalecer el Programa de Alimentación Escolar, que durante esta administración mantuvo los desayunos escolares beneficiando a más de seis millones de niños en el sistema básico educativo, esto es, un promedio de 100 mil escuelas.

La principal aportación de esta administración ha sido el cambiar los desayunos fríos con alimentos procesados por desayunos calientes, indicó el funcionario.

Por Yazmín Zaragoza

EEZ