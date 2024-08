Humberto Bustos nominado al Ariel por la cinta “Martínez”

Con más de 20 años como actor y 70 proyectos audiovisuales, Humberto Busto busca representar personajes que no traicionen su identidad y que dignifiquen cualquier sector de la sociedad, sin importar si es un drama o una comedia. Entre sus interpretaciones hay papeles de la comunidad LGBTTI y ninguno lo parodia.

“Siento una responsabilidad enorme porque formó parte del colectivo, no podría traicionar mi identidad y la cantidad de opresiones que he visto a lo largo de la historia. Entonces ese es mi objetivo, cualquier proyecto que tenga que ver con eso lo haré con dignidad y estoy muy contento de ser congruente con lo que soy y con lo que puedo aportar a la comunidad”, afirmó Busto.

Otro sector que apoya con fervor es el de los discapacitados, luego de producir la obra “Costo de vida”, que trata sobre personas que necesitan de otras para sobrevivir, algunas debido a una discapacidad física o por su incapacidad para relacionarse, la cual también actuó, decidió especializarse en el tema; ahora dirige el documental ‘Fosfo’ con el cual pone en jaque realmente los cambios trascendentales que tiene que hacer en el sistema.

“Ahora estoy feliz porque quedó seleccionado dentro de los 10 proyectos finalistas de Docs MX, estoy emocionado y sobre todo porque lo dirijo, cada vez me gusta más la dirección, quiero hacer más proyectos y mucha labor comunitaria con personas con discapacidad y del colectivo LGBTTI”, contó.

Créditos: (Especial)

Pero Busto dignifica a la mayoría de sus personajes, recientemente formó parte del reparto principal de “Martínez”, interpretando a “Pablo”, un burócrata de un pueblo que llega a trabajar a Guadalajara y debe aprender del protagonista, quien se jubilará y no quiere entrenar a su reemplazo. Este papel le dio su tercera nominación a los Premios Ariel, como Mejor Coactuación Masculina. La ceremonia será el 7 de septiembre en el Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco.

“Es muy difícil retratar estos microcosmos mexicanos y burocráticos, que de repente uno piensa que no existen y no nos damos cuenta de la importancia de estos espacios para que el sistema del país funcione, entonces poder retratarlos con dignidad, sin burlas, me pareció un trabajo muy loable de la directora Lorena Padilla”, explicó.

Humberto agradece la nominación, al considerar que ha pasado por diversos estadios a lo largo de los años, dificultades y retos, porque no siempre existe la posibilidad de reconectar y reconocer el trabajo de los demás.

Finalmente, pidió más apoyo por parte del gobierno para difundir la cultura mexicana, la cual engloba el cine y el teatro, porque cada vez hay más productores sufriendo por conseguir apoyo para sus proyectos, “principalmente en el cine, ya que es muy caro hacer y todo está cada vez más caro”.

DATOS

Busto también participa en la serie “Nadie nos va a extrañar”.

En “El Chapo” interpretó al famoso personaje “Conrado Higuera Sol 'Don Sol'”.

En 2017 trabajó en “Oso Polar”, una cinta filmada completamente con un celular.

Entre sus primeras cintas está “Amores perros” de Alejandro González Iñárritu.

NÚMEROS

3 nominaciones al Ariel lleva.

5 cortos ha dirigido.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ