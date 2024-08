El proceso de transición de gobierno en Cuautitlán Izcalli, no será animado por el odio y la venganza: Daniel Serrano

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una observación por mil millones de pesos a la administración actual de Cuautitlán Izcalli, por lo que se llevará a cabo la revisión de los anexos que conforman el documento, como parte del proceso de transición; pero sin ánimo de “odio, ni venganza”, por parte del gobierno entrante, aseguró el presidente municipal electo, Daniel Serrano.

En conferencia de prensa aseguró que, la alcaldesa en funciones Karla Fiesco, con quién sostuvo una reunión la semana pasada, ha mostrado buena disposición para llevar a cabo el proceso de transición; el cual, dijo se realizará de manera responsable e institucional, privilegiando el bienestar de los ciudadanos; aunque “tampoco será rosa”.

Sigue leyendo:

Los afectados por las inundaciones en Chalco pueden aplicar el Seguro de Daños Infonavit

Horacio Duarte arranca ciclo escolar 2024-2025 en primaria donde estudió la Gobernadora Delfina Gómez; entrega útiles y libros de texto

Respecto a las observaciones de la ASF al gobierno municipal actual, señaló que de no encontrar ninguna irregularidad en la revisión, colaborará las solventaciones.

“Incluso, esto me toca ayudar a solventarlo a mí, porque no les va a dar tiempo; y como no hay ninguna ilegalidad, les voy a ayudar a que eso se solvente, como no es ilegal.

A nosotros no nos anima el odio, ni la venganza, no va a ser así. Tampoco se trata de buscar una transición rosa, sino institucional, poniendo en el centro a la población y el bienestar de la misma”.