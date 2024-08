“Caras vemos…”: Juegan como niños

Con una nueva propuesta sobre el cambio de cuerpos, la película “Caras vemos…” , mostrará la importancia del amor que une a una familia, “van a identificarse, verán como una familia promedio pasa por lo que pasa cualquier ser humano en un contexto similar, se sentirán acompañados, todos tenemos familias disfuncionales y aprendemos a sacar lo mejor de cada uno de nosotros para sobrellevar los problemas", compartió Bruno Bichir, uno de los protagonistas de la cinta.

Además, Bruno admite que su participación en este proyecto lo llenó de satisfacciones, "disfruté mucho jugar como un niño a este nivel de soltura dentro de la ficción para que el espectador salga deleitado y fascinado por el filme, eso es lo que más goce y le temí al mismo tiempo", recordó el actor.

Bichir, es acompañado por un elenco integrado por Mariana Treviño, Blanca Guerra, Luis De la Rosa, María Ibarra Paleta, Daniel Elbittar y la joven actriz Paula Hernández, quien interpreta a la hija menor y a la madre en la historia, la intérprete aseguró, "me llevé muy bien con todos, me gustó mucho ser la mamá, porque fue un personaje muy divertido y podía convivir mucho con todos, soy la que manda a la familia, me encantó ser la mamá".

Está nueva comedia familiar dirigida por Beto Gómez y producida por Daniel Birman y Gerardo Morán, cuenta la historia de cómo las vidas de los “Villareal” dan un vuelco de la noche a la mañana al despertar en el cuerpo de otro miembro de su familia y cómo a medida que experimentan la vida de alguien más, sus perspectivas cambian, secretos salen a la luz y todos deben de trabajar juntos para encontrar cómo volver a sus cuerpos originales.

Sobre la importancia del amor y la unidad como familia en esta historia, María Ibarra Paleta, quien interpreta a la hija mayor, mencionó, "los ‘Villareal’ descubren qué no tienen unión, una vez que se cambian de cuerpos y conocen la historia de cada uno de sus familiares, las decisiones que tomaron, sus traumas, entonces ahí se dan cuenta lo poco que se entienden entre ellos”.

Y agregó, “pareciera que los obligaron a unirse, pero creo que se debe a que cada quien bajó sus máscaras y entendieron que son mejores juntos y mucho más fuertes".

Daniel Elbittar, quien fue el encargado de meterse en la piel del antagonista de la cinta comentó, "me encantó ser dirigido por Beto, compartir escenas con Bruno, Mariana y el resto de mis compañeros, aprendí mucho de ellos, es un personaje muy distinto a mí, estar en una película con un gran guion hace las cosas mucho más fáciles y eso se va a reflejar en la pantalla, estar en un proyecto que es para la familia me llena de muchísimo orgullo".

Por su parte, el director considera que asumir la dirección de esta cinta lo reto, "salí de mi zona de confort, corrí riesgos, busqué los caminos que nos acercarán al espectador, para mí ese es el mayor premio y el más emocionante, junto con la emoción y la oportunidad de trabajar con estos actores tan talentosos", señaló Gómez.

Acerca de adentrarse en una historia donde los personajes aprenden a valorar y entender las diferencias de cada uno a través de situaciones cómicas y conmovedoras, el destacado actor Bruno Bichir expresó, "con toda la revuelta de personajes y los enredos, el público se va a sentir reflejado, por eso esta película es distinta a cualquier otra, eso es lo que se va a llevar el espectador, no nada más sus buenas risas y un buen momento”.

La película “Caras vemos…” estrena exclusivamente en cines el próximo 22 de agosto.

SOBRE CARAS VEMOS:

Bichir ha sido nominado en ocho ocasiones al Premio Ariel

Bruno Bichir ha actuado en cine, televisión y teatro

Bruno Bichir actuó con Mariana Treviño en la comedia mexicana “Perfectos desconocidos” en 2018

Beto Gómez dirigió “Me asusta pero me gusta” en 2017

Es el debut en cine de María Paleta

103 minutos tiene de duración la cinta

22 de agosto llega a cines

PAL