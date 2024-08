Adrián Alcalá asegura que el INAI fortalece la democracia

Adrián Alcalá, Comisionado presidente de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), habló sobre el dictamen que se discutiría el día de mañana en la Cámara de Diputados sobre la posible desaparición de algunos organismos autónomos.

“Es importante que se sepa, se conozca que es lo que hace el INAI… como fortalece a la democracia”, declaró Adrián Alcalá

Señaló que la propuesta que se va discutir tiene muchas lagunas y que no queda muy claro el problema de acceso a la información y que de aprobarse la reforma habría una retroceso en la garantía de los derechos, refirió en entrevista para “A la 1” con Salvador García Soto de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Señaló que la propuesta que se va discutir tiene muchas lagunas y que no queda muy claro el problema de acceso a la información Foto: Archivo

Adrián Alcalá destacó la labor del INAI

Aclaró que el INAI no es un órgano del neoliberalismo, recordó que fueron creados por impulso de la sociedad y que fue una exigencia de organizaciones sociales y civiles “no fue una concesión del poder político”, refirió que incluso había funcionario que no querían esta ley y no querían transparentar los salarios de los servidores públicos.

“Nosotros le quitamos el telón, le quitamos el velo para la gente conozca lo que se hace y si hay cuestiones que hay que castigar o sancionar las autoridades correspondientes apliquen esas sanciones”, detalló Adrián Alcalá.

Dijo que han hecho un llamado respetuoso al diálogo, que le enviaron tres cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador pero no han tenido éxito y que también han hecho un esfuerzo para hablar con la actual presidenta electa Claudia Sheinbaum pero que tampoco lo han conseguido pero esperan que más adelante se pueda dar el diálogo, aclaró que no están negados a la modernización.