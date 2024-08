Marco Antonio Solís "El Buki" feliz, agradecido, motivado e inspirado

Con motivo de su más reciente concierto en Los Ángeles, California en el Intuit Dome, escenario que se estrena con la música de El Buki, el cantante ofreció detalles de sus próximos conciertos, su rol como padre y sus más de cinco décadas ininterrumpidas de carrera.

Marco Antonio, tienes más de cinco décadas ininterrumpidas en esta industria, ¿cómo las podrías resumir?

Años de mucha intensidad, de mucha música y de esfuerzo. Un poquito de todo. Momentos difíciles, de incertidumbre, pero también aciertos y la gracia de Dios. El apoyo del público y sobre todo de mucha disciplina. Yo creo que esa palabra (disciplina) es de la que más me gusta subrayar cuando hablamos de mi trayectoria.

Inauguras el Intuit Dome, con un público latino que siempre te ha sido fiel, ¿qué tan importante han sido en tu carrera?

Son mi oxígeno. Todos los paisanos y de otros países de habla hispana radicados aquí, sobre todo en California, donde impera el público mexicano han sido nuestro oxígeno. La carrera de este servidor toma fuerza desde aquí, California, ya que ha sido la cuna del nacimiento internacional, que empezó aquí, después en Sudamérica y hasta Europa. Es algo que nunca contemplamos y se dio como como regalo divino.

Fotos: Eduardo Cardoza

Hablando de los regalos divinos, tienes mucha fe y eso te ha acompañado a lo largo de tu vida y de tu carrera…

Si, la fe es fundamental, es eso invisible, pero que nos mueve y nos anima. Es una energía que está presente que nos empuja y nos alienta y que no sabemos de donde proviene pero está dentro de nosotros. Alimentarla nos lleva a buen puerto en todas las incertidumbres de la vida.

¿Qué es lo que te hace seguir vigente en esta industria?

Mi misión es comunicar y llevar esta gracia que Dios me dio de escribir y estas frases que aparecen de pronto y conectan. A veces digo que no es la canción sino una o dos frases las que logran llegar a la sensibilidad de la gente y la impactan de una manera bonita. Eso es lo que les mueve y les hace llorar y reflexionar. Es una misión que respeto y eso es lo que me mantiene vigente y sé que no es algo que proviene de conocimientos adquiridos, sino que es el regalo de la inspiración y además es intangible y sublime para mí. Me siento agradecido y agraciado porque es mi motivación.

La Bukimanía ya es parte de la cultura popular mexicana, ¿a qué crees que se deba este fenómeno?

Yo creo que lo bien sembrado siempre da buenos frutos. Una semilla nuestra lleva mucha esencia y honestidad, así como un gran respeto al público. Esa semilla seguimos regándola con esa agüita de amor, de gratitud y responsabilidad y es así como trascienden las cosas. Yo creo que las nuevas generaciones van entendiendo esa fórmula. Hay mucha juventud en los conciertos.

Fotos: Eduardo Cardoza

BULLETS

1.-La rutina del Buki.

Es muy disciplinado. Va al gimnasio todos los días para hacer cardio y pesas. Cambió su alimentación hace cinco años, en donde dejó de comer muchos alimentos. Y medita mucho, tiene tiempos de reflexión y el día a día con sus seres queridos, lo mantiene en forma física y mental.

2.- Próximos proyectos.

Continuará su gira por Estados Unidos, que incluye Colorado, Chicago y Florida, entre otros estados y continuará con la residencia con los Bukis en Septiembre. Cierra el año en Centroamérica y viene música nueva; lanza un proyecto nuevo a finales de Octubre.

3.- La estrella del Buki.

En febrero del próximo año, develará una nueva estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

4.- Vida personal

Sus hijas Allison y Marla, heredaron el talento musical de su padre y cada una tiene nuevos proyectos.

5.- Las canciones con más significado para el Buki.

“Tu eres mi lugar” y “Fue mejor así” por las frases tan bonitas que tienen las melodías.

Fotos: Eduardo Cardoza

CIFRAS:

Más de 35 millones de discos ha vendido en su carrera.

Más de 300 canciones de su autoría se han convertido en grandes éxitos.

16 álbumes ha lanzado el Buki.

En 2022 recibió el galardón en los Premios Grammy Latino a la Persona del Año.

Por María del Mar Barrientos

