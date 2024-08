Si quieres ser escritor, Suerte de principiante es el libro que debes leer

Para Julián Herbert (Acapulco, 1971), quien escribe debe saber que el camino del oficio no es sencillo, que está lleno de fracasos, rechazos que te dan la fortaleza para seguir y construir un entramado que sostenga la escritura, de experiencia emocional y la rutina indirecta de todas esas cosas que que tiene por objeto el ejercicio literario, esta reflexión lo llevó a escribir Suerte de principiante, un libro de ensayos publicado por Gris Tormenta que analiza los retos a los que se enfrentan algunos autores -principiantes y experimentados-, dificultades, que también analizó en las charlas de su proyecto pandémico El oficio del escritor, alojado en YouTube.

En entrevista, el poeta y ensayista compartió que para él el acto de escribir “es un tema” y que aunque existen quienes perciben el oficio como algo relativamente sencillo, como William Faulkner -quien en casi todas sus declaraciones lo menciona así-, para a él resulta más complicado: “creo que tiene que ver con una angustia que me genera enfrentarme a la página en blanco, tener concentración, tener tiempo y hacerlo correctamente, y, actualmente, con mantener cierta distancia de las redes sociales y de la moda para evitar escribir de temas que son aparentemente superficiales”.

A través de once ensayos -que recopiló casi exactos de las once charlas de su proyecto pandémico- el autor analiza aspectos como el tema de la respiración, una acción que en sus palabras puede parecer un proceso lógico, pero que ayuda enormemente a encontrar el ritmo de la escritura, así como el hecho de no poner demasiada aspiración en algo y dejar que las cosas funcionen por sí solas.

“Se trata de textos que están pensados y construidos desde la obsesión personal, de un ejercicio de oralidad que se convirtió en libro, uno, que más que contener disertaciones teóricas o técnicas contiene disgresiones en torno a la intuición, la lectura, la pasión literaria, el chisme, la poética cognitiva y las relaciones entre la creación y la realidad”, dijo.

Y agregó que escribió Suerte de principiante “para autores como yo a los que nos resulta un tema el ejercicio literario, pero también para los más jóvenes, quienes constantemente creen que a los más experimentados se nos da más fácil. A mí me gusta ver la literatura desde el punto de vista del artesano”.

Por último, explicó que el libro lo reescribió, reformuló y editó a durante tres años “para añadir material con tanta libertad y diligencia que convirtiera la lectura en un acto interesante, divertido y agotador disfrutable”.

Los temas que aborda el libro son la respiración, la rutina, la repetición, la duda, la paranoia, la dualidad, la mala leche, la emoción ideológica, la tertulia, la ermita y la vocación.

Las charlas del ciclo El oficio de ser escritor están disponibles en YouTube.

En estas pláticas virtuales participaron algunos de sus amigos como el poeta Raúl Iván Trejo, el escritor Coátl Sandoval y María Lugova, fundadora del Centro Cultural Independiente Ángulo 13, en Querétaro.

Julián Herbert forma parte de la agrupación musical Los Tigres de Borges.

Más de 20 libros de cuento, poesía, novela y ensayo han publicado.

11 ensayos conforman el libro.

PAL