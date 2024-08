En Casa Gaviota, impulsan a las mujeres a alzar el vuelo contra la violencia de género

“Las gaviotas nunca vuelan solas, y cuando una se adelanta vuelve por las demás…”, es uno de los lemas de Casa Gaviota un vuelo sin violencia A.C., asociación civil que trabaja de manera integral por erradicar la violencia familiar, laboral y de género en México, la cual fue fundada en 2012 por María Dolores Blancas, mejor conocida como ‘Lolita’.

“Lolita es mi mamá”, sentencia en entrevista con Mente Mujer Samantha Baez, directora general de Casa Gaviota, proyecto que nació tras la publicación de ‘De la oscuridad a la Lu’, libro escrito por Lolita en donde relata su proceso de divorcio, gracias al que comenzó a dar conferencias sobre el tema.

“Cuando ella daba su plática, las señoras le preguntaban ‘¿qué pasa después con los hijos y cómo le haces para recuperarte?’, y vimos que no era sólo como dar una conferencia”, recuerda Baez.

(Créditos: Guillermo O’Gam)

Así fue como nació Casa Gaviota con la premisa de “acompañar a mujeres en situación de violencia, con perspectiva de género, porque una mujer que vive violencia necesita una red de apoyo”, sentencia Samantha.

Actualmente, la asociación cuenta con los servicios de asesoría legal, terapia psicológica, psiquiatría y primeros auxilios emocionales, así como con tres programas principales: CUPAZ (Unidad de Cultura de la Paz), que tiene como finalidad “prevenir la violencia familiar y de género antes de que ocurra; ACERH (Asesoría y Consultoría Empresarial en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional con Perspectiva de Género), que tiene como objetivo capacitar a las organizaciones para la creación de una cultura interna de igualdad y no discriminación, así como apoyo para implementar la Norma NMX- R-025-SCFI-2015; y PAMVI (Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia), programa con el que buscan fortalecer la red de apoyo para mujeres que luchan por salir de la violencia familiar y de género.

“Tenemos proyectos para dar plática a organizaciones civiles, escuelas, instituciones y empresas porque, cuando vimos que queríamos trabajar con las mujeres, nos dimos cuenta de que no somos sólo las mujeres, también están los hombres, y queríamos encontrar una forma de llegar a ellos y decirles ‘les necesitamos, pero necesitamos hombres diferentes para construir un mundo diferente donde quepamos todos’”, explica la directora general de Casa Gaviota.

(Créditos: Guillermo O’Gam)

“Yo sí creo que ha habido un avance grande”, responde la activista al cuestionarla si considera que en el tema de violencia contra la mujer ha habido avances, “no se ve en las cifras, si vemos las cifras, podríamos decir que vamos empeorando”, responde Samantha ya que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 7 de cada 10 mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia por lo menos una vez en su vida, aunado a esto, Samantha hacer referencia a que “las violencias han cambiado, ya no es solamente la violencia psicológica, económica, también ya son las violencias en las redes sociales, las que te venden las fotografías, las violencias han aumentado, pero las mujeres somos mucho más sensibles y hay hombres también, hay mucha más conciencia, se dejan menos, denuncian más, piden más ayuda, ya no es como antes”.

(Créditos: Guillermo O’Gam)

Tras más de 10 años de trabajo, la directora general asegura que “creo que todos los días Casa Gaviota nos da satisfacciones. […] Todos los días cambiamos vidas. Es impresionante cómo vas en la calle y te gritan ‘Samantha’ o ‘Lolita’ y te abraza la gente con tanto cariño. En el WhatsApp nos mandan mensajes de mucho amor, hemos podido sacar a mujeres que han estado cerca de la trata… entonces, creo que no hay un solo día que la asociación no nos dé una satisfacción”.

“Es mi misión de vida”, sentencia Lolita en entrevista al preguntarle sobre lo que representa Casa Gaviota para ella, “se lo digo así con toda la pasión y el amor, y desde mi alma, mis entrañas, yo creo que es mi misión de vida, es lo que me apasiona, es lo que me hace levantarme todos los días, lo que me hace estar aquí y a pesar de la cadena, es lo que me empuja a estar bien”, finaliza.

2012 AÑO EN QUE NACE CASA GAVIOTA.

80 MIL PERSONAS IMPACTADAS CADA AÑO, CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS.

“EL OBJETIVO DE CASA GAVIOTA ES CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA Y QUE NINGUNA MUJER EN EL MUNDO VIVA VIOLENCIA”. MARÍA DOLORES BLANCAS. PRESIDENTA Y FUNDADORA DE CASA GAVIOTA. “TRATAMOS DE TENER TODOS LOS CANALES QUE SE PUEDAN ABIERTOS PARA QUE LAS MUJERES NO TENGAN OBSTÁCULOS”. SAMANTHA BAEZ. DIRECTORA GENERAL DE CASA GAVIOTA.

