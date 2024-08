Criptomonedas: ¿están listos los comercios para recibirlas?

El poder de las criptomonedas sigue al alza. Lo que comenzó como una versión P2P de dinero electrónico para enviar pagos en línea de una parte a otra sin tener que recurrir a una institución financiera, siendo Bitcoin la primera criptomoneda, hoy se ha vuelto un método alternativo de pago que poco a poco se posiciona en el mundo, aunque su penetración total aún tomará tiempo.

En 2021, el valor de las criptomonedas registró su punto más alto con 2.4 billones de dólares, de acuerdo con Statista, lo que incrementó el interés por recurrir a este tipo de moneda. Sin embargo, tiene un detalle: es muy fluctuante. Ante esto nacieron las stablecoins o criptomonedas estables asociadas al valor de la moneda “fiat” como dólares, euros, yenes u oro, lo que reduce la volatilidad de criptomonedas generales como Bitcoin, Ethereum y más.

“Como en cualquier momento de la historia que han evolucionado los métodos de pago, hoy estamos ante un nuevo desafío: preparar el terreno para la aceptación de las criptomonedas con soluciones ágiles y seguras. Como sector, vemos la oportunidad de seguir innovando, de crecer y acercar a más personas y comercios a este tipo de cambio porque, esto, solo representa un poco de lo que nos traerá el futuro”, explicó Leonardo Caicedo, Solution Management Senior Manager de México y Cono Norte en Ingenico.

De acuerdo con el reporte “BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCIES - Crypto Payments: From Virtuality to Real Use Case”, elaborado por Ingenico, empresas en el mundo como Starbucks, Gucci, Balenciaga, Ralph Lauren y Microsoft, ya han adoptado a las criptomonedas para que sus clientes puedan pagar con ellas tanto en compras en línea como en los establecimientos a través de crypto wallets. En tanto, Europa y Asia, son los continentes con mayor implementación.

Sí a las criptomonedas

Para que la adopción de las criptomonedas se fortalezca, indicó Leonardo, hay que hablar de las razones para hacerlo. La primera: atraer nuevos clientes de alto poder adquisitivo y nuevas generaciones que, en conjunto, incrementarán el ticket de compra a diferencia de pagar con tarjetas. Según el reporte de Ingenico, los jóvenes entre 18 y 29 años son quienes tienen mayor potencial de uso de criptomonedas.

Una segunda fortaleza es un menor costo de transacción para los comercios. Cuando un cliente paga con tarjetas, ya sea crédito o débito, se genera un costo del 1.5 al 3% de la transacción dependiendo del país o tarjeta utilizada, mientras que con las cripto usualmente es del 1%, lo que deja ganancias importantes al negocio.

La tercera es la seguridad. Gracias a la tecnología blockchain, se reducen los riesgos de sufrir ataques en las transacciones, además los clientes también pueden utilizar la autenticación de dos factores para garantizar la seguridad de su pago.

“Para lograrlo, también hay que trabajar en los desafíos que tienen que ver con la creación de una regulación universal; el contar con la infraestructura para su gestión; y la volatilidad, porque, si bien las cripto generan importantes efectos en el mercado, tienden a fluctuar más en comparación con las monedas fiduciarias tradicionales. Esto es lo que alarga el tiempo de adopción en el mundo”, mencionó Caicedo.

El futuro

Leonardo destacó que la buena noticia es que cada vez más gobiernos están tomando cartas en el asunto, especialmente en Latinoamérica, donde se registra mayor retraso. Por ejemplo, El Salvador se convirtió en el primer país en convertir a las criptomonedas en moneda legal en 2021. Argentina y Brasil, también destacan al ser de los principales adoptantes de este tipo de monedas. En México, se espera que para 2025 Banxico lance su propia moneda digital.

El futuro de los pagos con criptomonedas en tiendas parece prometedor. Cada vez más negocios son parte del ecosistema cripto y muestra de ello es que, en menos de dos años, 75% de los retailers planea aceptar pagos con criptomonedas, revela el estudio “Merchants getting ready for crypto” de Deloitte. Para lograrlo, es indispensable contar con el ecosistema adecuado y un socio de confianza con la experiencia necesaria.

Ingenico, proveedor líder de soluciones de pago, ha establecido alianzas globales para habilitar pagos con criptomonedas a través de sus dispositivos y continúa trabajando en el espacio cripto con el objetivo de facilitar la vida de los comercios. Es por ello que se ha asociado con Nilos, empresa especializada en infraestructura de pagos que permite a los comercios aceptar cripto pagos y liquidarlos en moneda fiduciaria. Con esta innovadora solución, los comercios pueden disfrutar de las ventajas asociadas a las criptomonedas sin las complejidades de la gestión de activos digitales o preocuparse por su volatilidad.

“Las criptomonedas podrían ser una solución de pago inteligente que abre las puertas a nuevos clientes e inspira lealtad a la marca. También podrían ser vistas como una reivindicación hacia una mayor descentralización. Está claro que el futuro de los pagos está aquí”, finalizó Leonardo Caicedo, Solution Management Senior Manager México y Cono Norte.

