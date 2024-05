Alianza de Ingenico, Binance y Nilos para transformar los pagos con criptomonedas

La innovación en métodos de pago no se detiene y las criptomonedas son ejemplo de ello. Su tecnología y características están transformando los hábitos de consumo en todo el mundo, aunque todavía queda trabajo para fortalecerla. Es por esto que Ingenico, en alianza con Binance y Nilos, lanzaron una solución que permite pagar con criptomonedas en tiendas físicas permitiendo al comercio obtener el valor en su moneda local en segundos.

“La iniciativa representa un cambio de juego para la adopción de la criptomoneda como método de pago en el comercio. Con la tecnología de vanguardia de Ingenico, la experiencia de Binance en activos digitales y los conocimientos de Nilos en infraestructuras de pago, podremos trazar nuevos caminos en el avance de los métodos de pago a través de una solución completa y segura tanto para los comercios como los clientes”, expuso Jermain Sánchez, Pre-Sales Manager de Ingenico.

Detalló que la plataforma que hace esto posible es AXIUM de Ingenico, sistema operativo en dispositivos basados en Android que ofrece aplicaciones de valor agregado para incrementar los canales de ingresos y que gracias al expertise de Binance y Nilo, facilita el pago con criptomonedas al no obligar a los comercios a cambiar los procesos de cobro o recurrir a dispositivos adicionales. Asimismo, elimina la preocupación sobre la administración del activo digital porque en cuanto se hace el pago, instantáneamente se recibe el monto en moneda local, sin los altos costos de conversión para los extranjeros y sin requerir mayor esfuerzo de integración en los reembolsos.

Fase inicial

La primera etapa del lanzamiento se realizará en París, Francia, donde el 3,34% de la población, cerca de 2 millones 179,654 personas utilizan criptomonedas, lo que posiciona al país en el lugar 8.15 del Índice mundial de adopción de las finanzas descentralizadas. A nivel comercios, solo 46 aceptan pagos con este activo, que en su mayoría se dedican al sector de comercio (27), y cafeterías y alimentos (15).

Para promover su adopción, la solución se implementará en dos comercios importantes de la región: Track 119, restaurante que mezcla la música y el arte con la gastronomía; y The Corner Shop, boutique especializada en artículos para deportes acuáticos.

“Implementar una solución de pago cripto en estos comercios es natural porque pueden ofrecer a sus clientes soluciones más cercanas a sus necesidades y hacer de su experiencia de compra, algo incomparable. Por ejemplo, a The Corner Shop, la solución le permitirá facilitar los procesos de compra a clientes tanto del país como los provenientes de Suiza, Brasil y Estados Unidos, entre otros, quienes requieren de las mejores alternativas para realizar sus compras sin conflictos en el extranjero”, dijo Jermain Sánchez, Pre-Sales Manager de Ingenico.

“En Track 119, a partir de ahora: ¡probamos, bebemos, mezclamos y pagamos en cripto!”, expresó Simon Cohen, cofundador de Track 119.

Expansión por el mundo

Al concluir los períodos de prueba, se analizará la posibilidad de llevar la solución a otros países, principalmente en el continente europeo. En México, la medida no estaría en un futuro cercano porque aunque el país ocupa el lugar 16 en la adopción de criptomonedas a nivel global, y el número 3 con mayor actividad en América Latina, de acuerdo con el Reporte Geográfico de Adopción de Criptomonedas de Chainalysis, aún hay muchas regulaciones que trabajar, así como cambios en los hábitos de compra de los mexicanos.

Incluso en París, donde la adopción es mayor, aún se deben atender algunos desafíos por ejemplo, cumplir con los requisitos normativos y las obligaciones KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering), especialmente porque las criptomonedas no son moneda de curso legal aunque sí se permite usarlas.

En México, al no tener ningún tipo de regulación por las autoridades financieras, no se puede hacer un reclamo en caso de posibles fraudes o quebrantos por cambio significativo en su valor incluso en otros países. A este desafío se suma la informalidad, que retrasa aún más la adopción de criptomonedas.

“Es gracias a esta colaboración estratégica que podemos seguir transformando e innovando en el ecosistema de pagos. Nuestra experiencia impulsa el comercio y permite mejorar las soluciones de pago para una experiencia sin complicaciones. Esperamos que en un futuro, más países puedan beneficiarse de ello, especialmente México que no desiste en su potencial”, finalizó Jermain Sánchez, Pre-Sales Manager de Ingenico.